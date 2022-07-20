Покладіть в мікрохвильовку вологі серветки і будете здивовані результату
Всі ми знаємо, що в мікрохвильовці накопичується дуже багато жиру і бруду, які дуже важко очистити. Дуже важливо тримати цей пристрій будинку в чистоті, щоб перешкоджати утворенню там бактерій.
У TikTok поділилися швидким способом очистити мікрохвильовку зсередини.
Як почистити мікрохвильовку
Вам знадобляться вологі серветки. Ви можете взяти дитячі, а можна і самі звичайні.
Покладіть серветки всередині мікрохвильовки і включіть її буквально на 50 секунд.
Потім візьміть їх і протріть ними там, де найбільше жиру або де це необхідно. Після цього трюку ваша мікрохвильовка засяє зсередини!
Також це можна зробити за допомогою губки-спонжа, якщо раптом у вас не виявилося серветок під рукою.
Дивитися також на відео, як це зробити!
Також можна помити мікрохвильовку, використовуючи соду.
- Розчиніть 2 ст .л. соди в склянці води. Перелийте в глибоку тарілку і поставте у включену СВЧ на 5 хвилин.
- Додайте жменю наструганого господарського мила. Залийте засіб в пляшку з розпилювачем, обробіть мікрохвильовку зсередини і залиште на півгодини.
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