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Покладіть в мікрохвильовку вологі серветки і будете здивовані результату

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Середа 20 липня 2022 13:54
Покладіть в мікрохвильовку вологі серветки і будете здивовані результату Як швидко очистити мікрохвильовку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Всі ми знаємо, що в мікрохвильовці накопичується дуже багато жиру і бруду, які дуже важко очистити. Дуже важливо тримати цей пристрій будинку в чистоті, щоб перешкоджати утворенню там бактерій.

У TikTok поділилися швидким способом очистити мікрохвильовку зсередини.

Як почистити мікрохвильовку

Вам знадобляться вологі серветки. Ви можете взяти дитячі, а можна і самі звичайні.

Покладіть серветки всередині мікрохвильовки і включіть її буквально на 50 секунд.

Потім візьміть їх і протріть ними там, де найбільше жиру або де це необхідно. Після цього трюку ваша мікрохвильовка засяє зсередини!

Також це можна зробити за допомогою губки-спонжа, якщо раптом у вас не виявилося серветок під рукою.

Дивитися також на відео, як це зробити!

Також можна помити мікрохвильовку, використовуючи соду.

  1. Розчиніть 2 ст .л. соди в склянці води. Перелийте в глибоку тарілку і поставте у включену СВЧ на 5 хвилин.
  2. Додайте жменю наструганого господарського мила. Залийте засіб в пляшку з розпилювачем, обробіть мікрохвильовку зсередини і залиште на півгодини.

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