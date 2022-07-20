Положите в микроволновку влажные салфетки и будете удивлены результату
Все мы знаем, что в микроволновке скапливается очень много жира и грязи, которые очень трудно очистить. Очень важно держать это устройство дома в чистоте, чтобы препятствовать образованию там бактерий.
В TikTok поделились быстрым способом очистить микроволновку изнутри.
Как почистить микроволновку
Вам понадобятся влажные салфетки. Вы можете взять детские, а можно и самые обычные.
Положите салфетки внутри микроволновки и включите ее буквально на 50 секунд.
Потом возьмите их и протрите ими там, где больше всего жира или где это необходимо. После этого трюка ваша микроволновка засияет изнутри!
Также это можно сделать при помощи губки-спонжа, если вдруг у вас не оказалось салфеток под рукой.
Смотрите также на видео, как это сделать!
Также можно помыть микроволновку, используя соду.
- Растворите 2 ст. л. соды в стакане воды. Перелейте в глубокую тарелку и поставьте во включенную СВЧ на 5 минут.
- Добавьте горсть наструганного хозяйственного мыла. Залейте средство в бутылку с распылителем, обработайте микроволновку изнутри и оставьте на полчаса.
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