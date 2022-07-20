Положите в микроволновку влажные салфетки и будете удивлены результату

Все мы знаем, что в микроволновке скапливается очень много жира и грязи, которые очень трудно очистить. Очень важно держать это устройство дома в чистоте, чтобы препятствовать образованию там бактерий.

Как почистить микроволновку

Вам понадобятся влажные салфетки. Вы можете взять детские, а можно и самые обычные.

Положите салфетки внутри микроволновки и включите ее буквально на 50 секунд.

Потом возьмите их и протрите ими там, где больше всего жира или где это необходимо. После этого трюка ваша микроволновка засияет изнутри!

Также это можно сделать при помощи губки-спонжа, если вдруг у вас не оказалось салфеток под рукой.

Смотрите также на видео, как это сделать!

Также можно помыть микроволновку, используя соду.