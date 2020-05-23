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Польща відкрила свої кордони для українців: кому дозволили в'їзд

STYLERЖиття    23.05.2020 - 22:46
Польща відкрила свої кордони для українців: кому дозволили в'їзд
Польща відкрила кордони для деяких категорій (ілюстративне фото: PAP / Marcin Bielecki)

Польща внесла правки до регламенту про тимчасове закриття прикордонного руху

Польща знову спростила в'їзд українцям і відкрила кордони для студентів, які навчаються в місцевих навчальних закладах. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації внесло зміни в регламент про тимчасове припинення або обмеження прикордонного руху на конкретних пунктах пропуску.

Документ вже підписали міністр відомства Маріуш Камінський, передає "Польське радіо".

Зміни стосуються осіб, яким надано дозвіл на в'їзд на територію Польщі, включаючи водіїв, які здійснюють міжнародний транспорт і які подорожують транзитом іншими транспортними засобами.

Дозвіл стосується також учнів і студентів, які навчаються у Польщі.

Окрім того, в каталог включили громадян країн-членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору або Швейцарії для подорожі через Польщу до місця проживання або перебування, тривалістю не більше 12 годин, рахованих від моменту перетину кордону.

Зазначається, що вони також звільняються від 14-денного карантину під час пандемії.

У міністерстві уточнили, що необхідність включення учнів і студентів до категорій, які мають право перетинати кордон, є результатом розкладу іспитів, прийнятого міністерством національної освіти для учнів, які закінчили навчання в польських початкових і середніх школах.

Зауважимо, що кілька днів тому Польща спростила в'їзд українцям, які відправляються в цю країну як сезонні працівники. Для них скасували правило про обов'язкову 14-денну обсервацію в умовах пандемії коронавірусу. При цьому українським заробітчанам не будуть проводити тести на коронавірус коштом Польщі.

Раніше ми писали, що у травні українські студенти, які навчаються в Польщі, записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського та МЗС. Молоді люди розповіли, що зіткнулися із серйозними труднощами через введений карантин через коронавірус і поскаржилися на неможливість потрапити до Польщі в нинішніх умовах.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Польшастудентыкарантин
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