Польша открыла свои границы для украинцев: кому разрешили въезд

Польша открыла границы для некоторых категорий (иллюстративное фото: PAP/Marcin Bielecki)

Польша внесла правки в регламент о временном закрытии пограничного движения

Польша снова упростила въезд украинцам и открыла границы для студентов, которые учатся в местных учебных заведениях. Министерство внутренних дел и администрации внесло изменения в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска.

Документ уже подписали министр ведомства Мариуш Каминский, передает "Польское радио".

Изменения касаются лиц, которым предоставлено разрешение на въезд на территорию Польши, включая водителей, осуществляющих международный транспорт и путешествующих транзитом другими транспортными средствами.

Разрешение касается также учащихся и студентов, обучающихся в Польше.

Корме того, в каталог включили граждан стран-членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства или Швейцарии для путешествия через Польшу к месту жительства или пребывания, продолжительностью не более 12 часов, считаемых с момента пересечения границы.

Отмечается, что они также освобождаются от 14-дневного карантина во врем пандемии.

В министерстве уточнили, что необходимость включения учащихся и студентов к категориям, которые имеют право пересекать границу, является результатом расписания экзаменов, принятого министерством национального образования для учащихся, окончивших обучение в польских начальных и средних школах.

Отметим, что несколько дней назад Польша упростила въезд украинцам, которые отправляются в эту страну как сезонные работники. Для них отменили правило об обязательной 14-дневной обсервации в условиях пандемии коронавируса. При этом украинским заробитчанам не будут проводить тесты на коронавирус за счет Польши.

Ранее мы писали, что в мае украинские студенты, которые обучаются в Польше, записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и МИД. Молодые люди рассказали, что столкнулись с серьезными сложностями из-за введенного карантина из-за коронавируса и пожаловались на невозможность попасть в Польшу в нынешних условиях.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин