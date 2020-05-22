Польща скасувала двотижневий карантин для українців: подробиці

Польща спростила в'їзд українцям, які відправляються в цю країну як сезонні працівники. Тепер правило про обов'язкову 14-денну обсервацію в умовах пандемії коронавірусу скасовано.

Українським заробітчанам у Польщі не потрібно буде проходити обов'язковий для іноземців двотижневий карантин, і до робіт громадяни зможуть приступати відразу по приїзду - з першого дня їх перебування.

За словами міністра сільського господарства Польщі Яна Кшиштофа Ардановскі на конференції 21 травня, таким чином відомство зібралося допомогти місцевим фермах у розв'язанні проблеми нестачі робочих рук. Про це передає RMF24.

Глава міністерства оголосив про введення суттєвих послаблень для працівників зі східних країн, у тому числі й для українців.

Водночас важливо зазначити, що проводити тестування іноземних працівників на COVID-19 коштом держави не будуть. Ардановскі зізнався, що використовувати для цього бюджетні гроші просто незаконно.

Проте він зазначив, що доклав зусиль, щоб знайти фінансову підтримку для проведених і оплачених тестувань.

Також міністр закликав поляків, які наразі не працюють, вийти на поля і допомагати збирати врожай, проявити солідарність з фермерами.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для наймання українських робітників іноземні роботодавці повинні забезпечити їх житлом і медичним страхуванням. Глава держави також наголосив, що українці повинні мати офіційне працевлаштування.