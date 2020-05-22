Польша отменила двухнедельный карантин для украинцев: подробности

Польша упростила въезд украинцам, которые отправляются в эту страну как сезонные работники. Теперь правило об обязательной 14-дневной обсервации в условиях пандемии коронавируса отменено.

Украинским заробитчанам в Польше не нужно будет проходить обязательный для иностранцев двухнедельный карантин, и к работам граждане смогут приступать сразу по приезду - с первого дня их пребывания.

По словам министра сельского хозяйства Польши Яна Кшиштофа Ардановски на конференции 21 мая, таким образом ведомство собралось помочь местным фермам в решении проблемы нехватки рабочих рук. Об этом передает RMF24.

Глава министерства объявил о введении существенных послаблений для работников из восточных стран, в том числе и для украинцев.

В то же время важно отметить, что проводить тестирование иностранных работников на COVID-19 за счет государственных средств не будут. Ардановски признался, что использовать для этого бюджетные деньги просто незаконно.

Однако он отметил, что приложил усилия, чтобы найти финансовую поддержку для уже проведенных и оплаченных тестирований.

Также министр призвал поляков, которые в данный момент не работают, выйти на поля и помогать собирать урожай, проявить солидарность с фермерами.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что для найма украинских рабочих иностранные работодатели должны обеспечить их жильем и медицинским страхованием. Глава государства также подчеркнул, что украинцы должны иметь официальное трудоустройство.