Польща знову йде на повний локдаун: що буде з українськими заробітчанами

Польща в період пандемії створила комфортні умови для заробітчан

Як розповіла Руслана Бровчук, з червня 2020 року кількість запитів про роботу в Польщі зросла в рази в порівнянні з аналогічними періодами до пандемії. Основні фактори – економічна криза в Україні та легкі умови, які запропонували в Польщі для трудових мігрантів.

"На жаль, українська економіка значно більше постраждала від локдаунів, про що свідчить рівень безробіття – в Держслужбі статистики повідомили про 9,7%. А значить, все більше українців бачать у роботі за кордоном спосіб вижити в сьогоднішній важкій ситуації", - зазначила фахівець.

Чи закриють кордон між Україною і Польщею

"Багатьох наших клієнтів, та й взагалі українців, які лише планують поїздку в Польщу, хвилює питання роботи та перетину кордону в умовах національного локдауну, особливо – чи закриють кордон між країнами. Причин для занепокоєння немає" - запевнила спеціаліст.

"Жоден документ не підтверджує таку ймовірність – закрити кордон між Україною і Польщею. Польська економіка потребує робочих рук, тому навпаки – чиновники цієї країни намагаються максимально спростити умови, за яких українці зможуть почати працювати", - пояснила Бровчук.

Що буде заборонено в Польщі з 20 березня до 9 квітня

Міністр охорони здоров'я Польщі закликав всі можливі державні та приватні підприємства перевести своїх працівників на віддалену роботу. Учні початкової школи будуть три тижні займатися дистанційно.

За новим обмеженням закриють:

Торгові центри (дозволена робота деяких магазинів)

Готелі будуть працювати з обмеженнями – лише для осіб, які подорожують у справах.

Ресторани та бари знову почнуть працювати на винос

"З приводу українських заробітчан, то варто відзначити, що 75% українців обрали варіант роботи, яка не вимагає знання мови та досвіду роботи, тобто це не висококваліфікована робота різноробочими на підприємствах або складах. Особливих змін для цієї категорії наведені обмеження не принесуть, особливо для тих, хто працює за візою", - пояснила Бровчук.

"Звичайно, люди, працевлаштовані по безвізовому режиму, опиняються в гіршому становищі через ситуацію з напливом нових безробітних на польському ринку праці. Однак наші партнери з Польщі інформують, що після польського Великодня (4 квітня), в планах – активізація підприємств і вони будуть мати потребу у нових працівниках", - розповіла фахівець.

Перетин кордону з Польщею

Як розповіла Руслана Бровчук, є кілька способів перетнути кордон між Україною і Польщею.

Перший. Мати повний пакет документів і надати адресу обсервації, де українець повинен бути не менше 10 днів.

Другий. Здати ПЛР-тест або тест на антитіла в акредитованій українській лабораторії. Негативний тест дасть можливість перетнути кордон і не проходити обов'язковий 10-денний карантин.

Третій варіант. Надати довідку про те, що людина перехворіла на коронавірус не пізніше, ніж за 6 місяців до перетину кордону. Цей варіант був введений недавно і поки немає даних про те, як повинна виглядати довідка, щоб її прийняла польська Прикордонна служба.