Польша снова уходит на полный локдаун: что будет с украинскими заробитчанами

Польша в период пандемии создала самые комфортные условия для заробитчан

Как рассказала Руслана Бровчук, с июня 2020 года количество запросов о работе в Польше выросло в разы по сравнению с аналогичными периодами до пандемии. Основные факторы – экономический кризис в Украине и легкие условия, которые предложили в Польше для трудовых мигрантов.

"К сожалению, украинская экономика значительно больше пострадала от локдаунов, о чем говорит уровень безработицы – в Госслужбе статистики сообщили о 9,7%. А значит, все больше украинцев видят в работе за границей способ выжить в сегодняшней тяжелой ситуации", - отметила специалист.

Закроют ли границу между Украиной и Польшей

"Многих наших клиентов, да и вообще украинцев, которые только лишь планируют поездку в Польшу, волнует вопрос роботы и пересечения границы в условиях национального локдауна, особенно – закроют ли границу между странами. Причин для беспокойства нет", - уверяет специалист.

"Ни один документ не подтверждает такую вероятность – закрыть границу между Украиной и Польшей. Польская экономика требует рабочих рук, поэтому наоборот – чиновники этой страны стараются максимально упростить условия, по которым украинцы смогут начать работать", - объяснила Бровчук.

Что будет запрещено в Польше с 20 марта до 9 апреля

Министр охраны здоровья Польши призвал все возможные государственные и частные предприятия перевести своих работников на удаленную работу. Ученики начальной школы будут три недели заниматься дистанционно.

По новым ограничениям закроют:

Торговые центры (разрешена работа некоторых магазинов)

Гостиницы будут работать с ограничениями – только для лиц, которые путешествуют по делам.

Рестораны и бары снова начнут работать на вынос

"По поводу украинских заробитчан, то стоит отметить, что 75% украинцев выбрали вариант работы, которая не требует знания языка и опыта работы, то есть это не высококвалифицированная работа разнорабочими на заводах или складах. Особенных изменений для этой категории веденные ограничения не принесут, особенно для тех, кто работает по визе", - пояснила Бровчук.

"Конечно, люди, трудоустроенные по безвизовому режиму, окажутся в худшем положении из-за ситуации с наплывом новых безработных на польском рынке труда. Однако наши партнеры с Польши информируют, что после польской Пасхи (4 апреля), в планах – активизация предприятий и они будут нуждаться в новых работниках", - рассказала специалист.

Пересечение границы с Польшей

Как рассказала Руслана Бровчук, есть несколько способов пересечь границу между Украиной и Польшей.

Первый. Иметь полный пакет документов и предоставить адрес обсервации, где украинец должен будет находиться не менее 10 дней.

Второй. Сдать ПЛР-тест или тест на антитела в аккредитованной украинской лаборатории. Негативный тест даст возможность пересечь границу и не проходить обязательный 10-дневный карантин.

Третий вариант. Предоставить справку о том, что человек переболел коронавирусом не позже, чем за 6 месяцев до пересечения границы. Этот вариант был введен недавно и пока нет данных о том, как должна выглядеть справка, чтобы ее приняла польская Пограничная служба.