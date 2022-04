Польські фанати показали "хорошого" Путіна: цей банер може стати пророчим (фото і відео)

Путіну передали привіт на футбольному матчі в Польщі (фото: Twitter @petutzki, @PKamieniecki)

Додамо лише, що фанати обох польських команд протягом всього матчу вигукували популярну нині кричалку "ruska kurwa".

"Ruska kurwa" and a huge banner with #Putin in a noose



In such an atmosphere today match between #Poznań "Lech" and #Warsaw "Legia" was held. pic.twitter.com/X0QVVJU71x