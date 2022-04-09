Польські фанати показали "хорошого" Путіна: цей банер може стати пророчим (фото і відео)
Під час футбольного матчу чемпіонату Польщі між командами Лех та Легія фанати вивісили красномовний банер, присвячений президенту Росії Володимиру Путіну.
На полотні Путін у футболці московського Спартака (банер вивісили фанати Легії, а ультрас Леха - у дружніх стосунках з "м'ясом"). А ще він... Зрештою, описувати те, що зображено на банері, буде зайвим.
Путіну передали привіт на футбольному матчі в Польщі (фото: Twitter @petutzki, @PKamieniecki)
Додамо лише, що фанати обох польських команд протягом всього матчу вигукували популярну нині кричалку "ruska kurwa".
"Ruska kurwa" and a huge banner with #Putin in a noose— NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022
In such an atmosphere today match between #Poznań "Lech" and #Warsaw "Legia" was held. pic.twitter.com/X0QVVJU71x
В мережі активно обговорюють перформанс поляків, а українці дякують їм за підтримку.
- Хай буде так!
- Пророцтво від польських фанатів - сильніше, ніж пророцтва Ванги і Нострадамуса разом взяті
- Дякуємо, брати поляки!
- Шикарний банер
- Трибуни дають пораду путлєру. Це може бути його найбільш правильне рішення в житті
- На цьому банері Путін прямо дуже хороший росіянин
До слова, матч закінчився нічиєю 1:1.
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