Польские фанаты показали "хорошего" Путина: этот баннер может стать пророческим (фото и видео)
Во время футбольного матча чемпионата Польши между командами Лех и Легия фанаты вывесили красноречивый баннер, посвященный президенту России Владимиру Путину.
На полотне Путин в футболке московского Спартака (баннер вывесили фанаты Легии, а ультрас Леха - в дружеских отношениях с "мясом"). А еще он... В конце концов, описывать то, что изображено на баннере, будет лишним.
Путину передали привет на футбольном матче в Польше (фото: Twitter @petutzki, @PKamieniecki)
Добавим лишь, что фанаты обеих польских команд на протяжении всего матча выкрикивали популярную ныне кричалку "ruska kurwa".
"Ruska kurwa" and a huge banner with #Putin in a noose— NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022
In such an atmosphere today match between #Poznań "Lech" and #Warsaw "Legia" was held. pic.twitter.com/X0QVVJU71x
В сети активно обсуждают перформанс поляков, а украинцы благодарят их за поддержку.
- Да будет так!
- Пророчество от польских фанатов - сильнее, чем пророчества Ванги и Нострадамуса вместе взятые
- Спасибо, братья поляки!
- Шикарный баннер
- Трибуны дают совет путлеру. Это может быть его наиболее правильное решение в жизни
- На этом баннере Путин прямо очень хороший россиянин
К слову, матч закончился ничьей 1:1.
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