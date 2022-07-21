Польські компанії обдурили українців, які допомагали ЗСУ: деталі справ про шахрайство

У Польщі розслідують справи щодо двох компаній за підозрою в шахрайстві - фірми обдурили замовників з України, взяли гроші на безпілотники та паливо, але не виконали свої зобов'язання по постачанні.

У першому випадку мова йде про польську оборонну компанію Level 11, що не відправила 200 БПЛА, які були замовлені київським підприємцем Тарасом Трояком для потреб ЗСУ, а також не захотіла повертати українському клієнту суму 530 тисяч євро.

Другий стосується компанії "Gazpro Bis Sp.z o.o" в Познані, у якій представники благодійного фонду "Український рід" замовили пальне на суму 40 тисяч євро, але паливо після переказу коштів так і не було відправлено клієнтам.

Суть справи про дрони

Ще на початку березня українець замовив у французької оборонної компанії безпілотники Parrot Anafi USA, але та перенаправила замовника до польського дистриб'ютора. Трояк отримав від працівника компанії колишнього офіцера GROM Даріуша М. (свою кар'єру закінчив 10 років тому в званні майора) 6 безпілотників, після чого 28 березня киянин розрахувався за всю партію, тобто треба було отримати ще 200 БПЛА.

Дрони Parrot Anafi USA (фото: dronenerds.com)

Втім, в компанії Level 11 заявили, що поставка здійсниться лише протягом 35 днів. Такі терміни для замовника були неприйнятні, тому українець вирішив скасувати угоду. Тоді компанія повернула 900 тисяч євро, а інші 530 тисяч - ні.

Зазначається, що всі гроші на дрони - трохи більш як 1,5 мільйона євро - для української армії збирали волонтери.

Клієнт звернувся до польських правоохоронців, після чого окружна прокуратура Варшава-Прага зайнялася розслідуванням справи про шахрайство (ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу Польщі). За словами слідчого, були опитані потерпілий, свідки, вже провели ряд обшуків.

Як поінформувала речниця прокурора Катажина Скжечковська, потерпілому Тарасу Трояку зараз повернуті кошти в повному обсязі, але це не означає закінчення розслідування.

"Сподіваюся, повернення грошей не завершить розслідування. Я став жертвою афери і сенс в тому, що більше не повинно бути жертв цих людей", - каже пан Тарас.

Справа про пальне

Польський постачальник із зареєстрованим офісом у Познані уклав контракт з БФ "український рід" на постачання 10 партій палива (для потреб армії та гуманітарних організацій). Фірма просила повну передоплату за всю партію, але клієнти погодилися оплатити один рахунок на суму майже 40 тисяч євро. Наступні платежі повинні були проводитися після прибуття першої партії.

Після того як українці перерахували кошти, польська компанія стала тижнями розповідати клієнтам всілякі відмовки, не відправляючи замовлення: то хворий водій, то потрібно знайти якийсь документ, та інше.

Як зізнається Андрій Сава з БФ "Український рід", подібний випадок шахрайства в Польщі його вразив.

"Ми заплатили гроші, отримали рахунок і були обмануті", - обурюється українець.

14 червня повідомлення про підозру у шахрайстві надійшло до прокуратури міста Познань. Зазначається також, що слідство у справі триває, і кошти замовникам ще не повернули.