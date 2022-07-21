Польские компании обманули украинцев, которые помогали ВСУ: детали дел о мошенничестве

В Польше расследуют дела в отношении двух компаний по подозрению в мошенничестве - фирмы обманули заказчиков из Украины, взяли деньги на беспилотники и топливо, но не выполнили свои обязательства по поставкам.

В первом случае речь идет о польской оборонной компании Level 11, что не отправила 200 БПЛА, что были заказаны киевским предпринимателем Тарасом Трояком для нужд ВСУ, а также не захотела возвращать украинскому клиенту сумму 530 тысяч евро.

Второе касается компании "Gazpro Bis sp.z o.o" в Познани, у которой представители благотворительного фонда "Украинский род" заказали горючее на сумму 40 тысяч евро, но топливо после перевода средств так и не было отправлено клиентам.

Суть дела о дронах

Еще в начале марта украинец заказал у французской оборонной компании беспилотники Parrot Anafi USA, но та перенаправила заказчика к польскому дистрибьютору. Трояк получил от работника компании бывшего офицера GROM Дариуша М. (свою карьеру окончил 10 лет назад в звании майора) 6 беспилотников, после чего 28 марта киевлянин рассчитался за всю партию, то есть надо было получить еще 200 БПЛА.

Дроны Parrot Anafi USA (фото: dronenerds.com)

Впрочем, в компании Level 11 заявили, что поставка осуществится лишь в течение 35 дней. Такие сроки для заказчика были неприемлемы, поэтому украинец решил отменить соглашение. Тогда компания вернула 900 тысяч евро, а остальные 530 тысяч - нет.

Отмечается, что все деньги на дроны - чуть более 1,5 миллиона евро - для украинской армии собирали волонтеры.

Клиент обратился к польским правоохранителям, после чего окружная прокуратура Варшава-Прага занялась расследованием дела о мошенничестве (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Польши). По словам следователя, были опрошены потерпевший, свидетели, уже провели ряд обысков.

Как проинформировала спикер прокурора Катажина Скжечковская, потерпевшему Тарасу Трояку сейчас возвращены средства в полном объеме, но это не означает окончания расследования.

"Надеюсь, возврат денег не завершит расследование. Я стал жертвой аферы и смысл в том, что больше не должно быть жертв этих людей", - говорит пан Тарас.

Дело о горючем

Польский поставщик с зарегистрированным офисом в Познани заключил контракт с БФ "Украинский род" на поставку 10 партий топлива (для нужд армии и гуманитарных организаций). Фирма просила полную предоплату за всю партию, но клиенты согласились оплатить один счет на сумму почти 40 тысяч евро. Последующие платежи должны были производиться по прибытии первой партии.

После того как украинцы перечислили средства, польская компания стала неделями рассказывать клиентам всяческие отговорки, не отправляя заказ: то больной водитель, то нужно найти какой-то документ, и прочее.

Как признается Андрей Савва из БФ "Украинский род", подобный случай мошенничества в Польше его поразил.

"Мы заплатили деньги, получили счет и были обмануты", - возмущается украинец.

14 июня сообщение о подозрении в мошенничестве поступило в прокуратуру города Познань. Отмечается также, что следствие по делу продолжается, и средства заказчикам еще не вернули.