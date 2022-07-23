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Виходить фантастично: Клопотенко представив рецепт американського шоколадного печива

Фото: шоколадне печиво виходить фантастичним (klopotenko.com)
Автор: Людмила Жукова

Шоколадне печиво з мигдалем виходить надзвичайно смачним. Всередині воно м'яке, а його ніжність підкорить і дітей і дорослих.

Рецептом випічки поділився український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко.

Для приготування візьміть:

Покроковий рецепт приготування

Розігрійте духовку до 190 градусів. З'єднайте в мисці 100 г розм'якшеного вершкового масла, 150 г цукру, дрібку солі, ½ ч. л. розпушувача і 1 ч. л ванільного цукру. Розітріть масу віночком, поки масло повністю не змішається з цукром.

Додайте в миску 2 яйця і збийте вінчиком до отримання однорідного стану. За консистенцією маса повинна нагадувати рідкий однорідний крем.

В іншій мисці змішайте 200 г борошна і 3 ст.л какао-порошку. Найзручніше це робити сухим віночком. В принципі ви можете ввести борошно і какао в яєчну суміш окремо, але якщо змішати їх заздалегідь, вам не доведеться потім довго вимішувати тісто до однорідного стану.

Додайте суміш борошна і какао в миску з яєчною сумішшю, періодично помішуючи її. Розмішайте до отримання однорідної консистенції.

Мигдальний горіх подрібніть за допомогою ножа. За вашим бажанням, ви можете зробити більшу або дрібну мигдалеву крихту.

Додайте подрібнений мигдаль в миску з тістом і добре перемішайте, щоб горіхи рівномірно розподілилися в ньому. Якщо тісто здасться вам трохи рідким, не додавайте більше борошна, а просто поставте його в холодильник на 30 хвилин. Так вам буде легше ліпити печиво і воно вийде дуже ніжним.

Сформуйте з тіста печиво круглої форми. Розмір печива може бути будь-яким. Єдине, про що Вам слід пам'ятати, що невелике печиво спечеться швидше, ніж велике. Тому час приготування може змінитися. Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом, і відправте в духовку на 10-15 хвилин.

Смачного!

Шоколадне печиво від Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Нагадаємо, що раніше кулінар поділилася рецептом ніжного печива Мадлен.

Також повідомлялося, як приготувати пишні сирники, "як в ресторані".

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Евгений Клопотенко