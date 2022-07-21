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Готуємо ніжне печиво Мадлен: шикарний рецепт від кулінара

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Четвер 21 липня 2022 11:02
Готуємо ніжне печиво Мадлен: шикарний рецепт від кулінара Печиво Мадлен виходить дуже ніжним (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Порадувати близьких випічкою власного приготування дуже легко. Спробуйте зробити печиво Мадлен, яке може мати відтінки різних смаків.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Олена Мироненко.

Як надати печиву різних смаків

Додавши чайну ложку какао в випічку - ви отримаєте шоколадне. Кокосові стружки - кокосове. Цедру апельсина - апельсинове. Варіантів безліч, не бійтеся пробувати різні.

Ви можете використовувати різні формочки, навіть для кексів.

Для печива візьміть

  • 2 яйця
  • 70 г цукру
  • 90 г розтопленого вершкового масла
  • 1 пакетик ванільного цукру або 1 ч. л есенції
  • 100 г пшеничного борошна і
  • 1 ч. л без верху розпушувача

Покроковий рецепт приготування

Змішайте яйця і цукор, але не сильно збивайте. Додайте цедру 1 лимона,
90 г розтопленого вершкового масла і борошно.

Все ретельно перемішайте і поставте в холодильник на 30 хвилин. Тим часом увімкніть духовку на 180 градусів. І змастіть форми трохи вершковим маслом. Викладіть тісто, допомагаючи собі двома ложками або з кондитерського мішечка.

Поставте випікати на 13-14 хвилин, якщо кексиками, то на 3 хвилини більше. Але не довше, щоб не пересушувати. Готове печиво можна присипати цукровою пудрою. Смачного!

Готуємо ніжне печиво Мадлен: шикарний рецепт від кулінараПечиво Мадлен виходить дуже ніжним (фото: facebook.com/mironenko.academy)

Раніше блогер також розповіла, як приготувати універсальні млинці на молоці.

Також повідомлялося, як приготувати пишні сирники, "як в ресторані".

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