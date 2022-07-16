Універсальні млинці на молоці: з таким тістом грудок не буде ніколи

Хто не любить млинці? Тонке тісто, солодка або солона начинка. Вся ваша сім'я буде в захваті від такого обіду. Часто при готуванні ми стикаємося з такими проблемами, як грудки, млинці рвуться, пристають. Як же уникнути таких неприємностей?

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.