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Універсальні млинці на молоці: з таким тістом грудок не буде ніколи

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Субота 16 липня 2022 08:19
Універсальні млинці на молоці: з таким тістом грудок не буде ніколи Скріншот відео: млинці на молоці за універсальним рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Хто не любить млинці? Тонке тісто, солодка або солона начинка. Вся ваша сім'я буде в захваті від такого обіду. Часто при готуванні ми стикаємося з такими проблемами, як грудки, млинці рвуться, пристають. Як же уникнути таких неприємностей?

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Щоб уникнути грудок, Аліна радить додавати молоко в самому кінці. А збивати можна чим завгодно, хоч виделкою - грудок точно не буде.

Інгредієнти:

  • 2 великих або 3 середніх яйця
  • 1/3 ч. л. солі
  • 2-3 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 3 ст. л. рослинної олії
  • 150 г борошна
  • 500 г молока (тепле або кімнатної температури)

Універсальні млинці на молоці: з таким тістом грудок не буде ніколи

Скріншот: Такими будуть наші млинці

Покрокове приготування

Змішайте яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, рослинну олію і борошно. Поступово влийте молоко, добре перемішуючи.

Залиште тісто на 15-20 хвилин.

Добре розігрійте сковороду. Змащує тонким шаром олії перед кожним млинцем. Вилийте тісто на сковороду.

Випікайте на сильному вогні до рум'яності з кожного боку. Накрийте готові млинці кришкою, щоб вони розм'якшилися.

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