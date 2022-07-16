Универсальные блинчики на молоке: с таким тестом комков не будет никогда

Кто не любит блинчики? Тонкое тесто, сладкая или соленая начинка. Вся ваша семья будет в восторге от такого обеда. Часто при готовке мы сталкиваемся с такими проблемами, как комки, блинчики рвутся, пристают. Как же избежать таких неприятностей?

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.