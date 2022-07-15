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100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний

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П'ятниця 15 липня 2022 11:55
100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний Скріншот: як спекти домашній хліб
Автор: Світлана Мащенко

Домашній хліб випекти набагато простіше, ніж ви думаєте. А хліб за 100-річним рецептом вже точно не підведе, адже він перевірений часом і кількома поколіннями.

Про це розповіла німецький блогер під ніком Brot backen mit Maria.

Інгредієнти:

  • 200 мл теплого молока.
  • 2 столові ложки цукру.
  • 7 грам сухих дріжджів.
  • 2 яйця + 1 для змазування
  • 100 г розтопленого вершкового масла
  • 1 чайна ложка солі.
  • 470 грам пшеничного борошна

Покрокове приготування хліба

Змішайте молоко, цукор і дріжджі. Добре перемішайте і залиште бродити в теплому місці на 10 хвилин.

100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний

Додайте яйця, розтоплене вершкове масло, сіль і добре перемішайте.

100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний

Потім введіть борошно і замісіть м'яке тісто, щоб воно не липло до рук.

100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний

Дайте піднятися в теплому місці 50 хвилин. Скачайте кулю і викладіть в застелену пергаментом форму, розрівняйте і дайте підійти протягом 20 хвилин в теплому місці.

100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний

Зробіть в тісті кілька отворів. Збийте яйце, змастіть за допомогою пензлика хліб

100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний

Випікайте в розігрітій заздалегідь духовці при 180 градусах 20-25 хвилин.

Наш домашній хліб готовий!

100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний

Раніше ми писали, як наліпити 100 пельменів за 20 хвилин, не використовуючи при цьому пельменницю.

Також повідомлялося, як приготувати смачні мариновані баклажани.

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