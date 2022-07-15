ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мариновані баклажани, які стануть вашою коронною стравою: смачний рецепт

Новость на русском →
П'ятниця 15 липня 2022 09:39
Мариновані баклажани, які стануть вашою коронною стравою: смачний рецепт Скріншот відео: Як приготувати мариновані баклажани
Автор: Світлана Мащенко

Баклажани стають все дешевшими, тому варто запасатися оригінальними рецептами приготування цього овочу. Пропонуємо спробувати закуску з маринованих баклажанів, які можуть стати вашою коронною стравою.

Своїм способом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Для досконалого смаку ми заміксуємо баклажани з солодким перцем, зеленню, спеціями і звісно ж часничком. Які ж баклажани без нього!

Інгредієнти

  • баклажани - 1 кг
  • перець болгарський - 1 кг
  • кріп і петрушка - невеликий пучок
  • часник - 1 головка

Для маринаду:

  • вода - 200 г
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Цукор - 2 ст. л.
  • оцет 9% - 2 ст. л.

Мариновані баклажани, які стануть вашою коронною стравою: смачний рецепт

Скріншот: Такими будуть наші баклажани

Покрокове приготування закуски

Наріжте баклажани і перець на скибочки.

Змастіть олією і запечіть 15-20 хвилин при температурі 200 градусів. Або можна обсмажити на сковороді.

Подрібніть часник, дрібно наріжте зелень. Змішайте.

Викладіть шарами: баклажани, зелень з часником, перець і т. д.

У воду для маринаду додайте сіль, цукор, дайте закипіти. Як тільки закипить, зніміть з вогню. Додайте оцет. Залийте маринадом овочі.

Накрийте кришкою. Дайте охолонути, поставте в холодильник на добу, щоб добре промаринувалося.

Раніше ми писали про найкращі рецепти маринованих огірків, грибів та кабачків.

Також повідомлялося про огірки, мариновані по-польськи за українським рецептом.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя