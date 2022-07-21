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Готовим нежное печенье Мадлен: шикарный рецепт от кулинара

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Четверг 21 июля 2022 11:02
Готовим нежное печенье Мадлен: шикарный рецепт от кулинара Печенье Мадлен получается очень нежным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Порадовать близких выпечкой собственного приготовления очень легко. Попробуйте сделать печенье Мадлен, которое может иметь оттенки разных вкусов.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Елена Мироненко.

Как придать печенью разные вкусы

Добавив чайную ложку какао в выпечку – вы получите шоколадное. Кокосовые стружки – кокосовое. Цедру апельсина – апельсиновое. Вариантов множество, не бойтесь пробовать разные.

Вы можете использовать разные формочки, даже для кексов.

Для печенья возьмите

  • 2 яйца
  • 70 г сахара
  • 90 г растопленного сливочного масла
  • 1 пакетик ванильного сахара или 1 ч.л эссенции
  • 100 г пшеничной муки и
  • 1 ч.л без верха разрыхлителя

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте яйца и сахар, но не сильно взбивайте. Добавляем цедру 1 лимона,
90 г растопленного сливочного масла и муку.

Все тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут. Тем временем включите духовку на 180 градусов. И смажьте формы немного сливочным маслом. Выложите тесто, помогая себе двумя ложками или из кондитерского мешочка.

Поставьте выпекать на 13-14 минут, если кексиками, то на 3 минуты больше. Но не дольше, чтобы не пересушивать. Готовое печенье можно присыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Готовим нежное печенье Мадлен: шикарный рецепт от кулинараПеченье Мадлен получается очень нежным (фото: facebook.com/mironenko.academy)

Ранее блогер также рассказала, как приготовить универсальные блинчики на молоке.

Также сообщалось, как приготовить пышные сырники, "как в ресторане".

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