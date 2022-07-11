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Полякова зізналася, що просила випустити її чоловіка з України: "подумала, скористаюся зірковістю"

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова зізналася, що коли їхала з дітьми за кордон після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, просила прикордонників випустити разом з ними і її чоловіка Вадима Буряковського.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю програмі Ранок з Україною.

Полякова згадала, що 24 лютого разом з доньками дуже хвилювалася і не хотіла залишатися без чоловіка. Чоловік їхав з ними до кордону, а потім повинен був повернутися, проте зірка вирішила спробувати скористатися своєю популярністю і умовити прикордонників пропустити і його. При цьому сам чоловік не знав про такий план Олі.

Втім, він не спрацював - співачці поспівчували і порадили прощатися з коханим.

"Мій чоловік і не збирався їхати, але ми коли під'їхали до кордону, я подумала: може, зараз скористаюся своєю зірковістю. Я підійшла: "Може, ви випустите мого чоловіка, у мене двоє дітей" і все інше, плачу. Мене обняли, погладили по голові і відповіли: "Прощайтеся". І ми попрощалися", - поділилася виконавиця.

Полякова намагалася вивезти чоловіка за кордон (фото: jetsetter.ua)

Полякова також розповіла, що перший час відчувала себе винуватою через те, що залишила свого чоловіка, будинок і свою країну. Однак їй стало легше, коли вона почала працювати і допомагати Україні.

"Коли у мене з'явилася можливість працювати і допомагати країні, я тоді перестала себе зжирати, тому що до цього ти думаєш: "Боже, я нікому не потрібен, у мене нічого немає, я ніхто". Коли ти 20 років робив кар'єру і тут у тебе забирають все. Ми всі в Україні в однакових умовах. У нас 24 лютого забрали все", - додала Оля.

Відзначимо, що після вторгнення РФ в Україну співачка відвезла дочок Машу і Алісу до Франції, де вони провели кілька місяців. Однак днями Полякова разом з молодшою донькою повернулися до Києва.

Раніше ми писали, що старша дочка Олі Полякової вступила до вузу за кордоном - де і на кого навчатиметься Маша.

А також повідомляли, що Оля Полякова розповіла, чому так багато розлучень під час війни.

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Оля Полякова