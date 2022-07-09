Оля Полякова розповіла, чому так багато розлучень під час війни

Українська співачка Оля Полякова поділилася своєю думкою про те, чому під час війни багато пар розлучаються.

Так, одна жінка, яка працює адвокатом, поцікавилася у зірки, чому зараз так багато розлучень, зазначивши, що під час війни до неї звертається з цим питанням дуже багато пар.

На думку Полякової, війна відкриває очі людям на багато що і показує, що в їхньому житті насправді важливе і головне. До того ж, вони починають набагато менше думати про соціальні вимоги.

"Отримавши неймовірний стрес, усвідомлення, що є головним, деякі люди не розуміють, навіщо зберігати те, що трималося тільки на вмовляннях себе і на соціальних вимогах. Тобто люди отримали такий стрес і відкат у свої базові потреби, що займатися причісуванням своїх власних шлюбів заради того, щоб в очах соціуму виглядати заміжньою, що все добре... Вони перестали хотіти відповідати вимогам", - вважає співачка.

В результаті люди вирішують не продовжувати те, в чому більше не бачать сенсу.

"І тому багато хто приймає рішення не тягнути те, в чому вже немає любові, взаєморозуміння і необхідності", - зазначила Оля.

Вона додала, що при цьому деякі все ж не наважуються відверто поговорити з партнером, особливо якщо він зараз на війні.

"Дуже багато хто робить цей вибір і розлучаються, а інші не можуть собі дозволити висловити людині в умовах війни. Їм здається, що це зрада. Люди не готові до чесності дуже часто", - поділилася Полякова.