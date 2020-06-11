Повзуча анексія триває: в мережі показали фото присутності Росії на Донбасі

У мережі показали реальний знімок вторгнення Росії на Донбас (колаж РБК-Україна)

На Донбасі встановили вивіску з написом "Росія"

Війна на Донбаcі триває, незважаючи на Мінські домовленості, а присутність російських військових на українській землі вже ні для кого не є секретом. Так, наприклад, екс-заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз опублікував у Facebook фото і зайвий раз продемонстрував присутність РФ на Донбасі.

"Тільки що прислали друзі з Донецької області. Це не між Україною і Росією. Це дировський КПВВ" Оленівка", з нашої сторони перехід Новотроїцьке. Встановили в останні дні. Повзуча анексія триває", - підписав фото він.

У кадрі можна побачити, як окупанти поставили на КПВВ "Оленівка" зі свого боку напис "Росія".

Стокоз зазначив, що напис з триколором був встановлений буквально на днях.

Окупанти встановили на Донбасі напис "Росія" (фото: facebook.com/istokoz)

В коментарях українці відзначають, що після такого немає слів, а виникають одні емоції. Багато людей сходяться в думці, що українці дуже терплячий народ.

Як ми раніше писали, Росія звинуватила Україну у виході з Мінського процесу.

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Автор: Людмила Жукова