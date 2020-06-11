ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Повзуча анексія триває: в мережі показали фото присутності Росії на Донбасі

STYLERЖиття    11.06.2020 - 14:05
Повзуча анексія триває: в мережі показали фото присутності Росії на Донбасі
У мережі показали реальний знімок вторгнення Росії на Донбас (колаж РБК-Україна)

На Донбасі встановили вивіску з написом "Росія"

Війна на Донбаcі триває, незважаючи на Мінські домовленості, а присутність російських військових на українській землі вже ні для кого не є секретом. Так, наприклад, екс-заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз опублікував у Facebook фото і зайвий раз продемонстрував присутність РФ на Донбасі.

"Тільки що прислали друзі з Донецької області. Це не між Україною і Росією. Це дировський КПВВ" Оленівка", з нашої сторони перехід Новотроїцьке. Встановили в останні дні. Повзуча анексія триває", - підписав фото він.

У кадрі можна побачити, як окупанти поставили на КПВВ "Оленівка" зі свого боку напис "Росія".

Стокоз зазначив, що напис з триколором був встановлений буквально на днях.

Повзуча анексія триває: в мережі показали фото присутності Росії на Донбасі

Окупанти встановили на Донбасі напис "Росія" (фото: facebook.com/istokoz)

В коментарях українці відзначають, що після такого немає слів, а виникають одні емоції. Багато людей сходяться в думці, що українці дуже терплячий народ.

Як ми раніше писали, Росія звинуватила Україну у виході з Мінського процесу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Донбас
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся