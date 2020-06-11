Ползучая аннексия продолжается: в сети показали фото присутствия России на Донбассе

В сети показали реальный снимок вторжения России на Донбасс (коллаж РБК-Украина)

На Донбассе установили вывеску с надписью "Россия"

Война на Донбассе продолжается, несмотря на Минские договоренности, а присутствие российских военных на украинской земле уже ни для кого не является секретом. Так, например, экс-заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз опубликовал в Facebook фото и лишний раз продемонстрировал присутствие РФ на Донбассе.

"Только что прислали друзья из Донецкой области. Это не между Украиной и Россией. Это дыровский КПВВ" Оленивка", с нашей стороны переход Новотроицкое. Установили в последние дни. Ползучая аннексия продолжается", - подписал он фото.

В кадре можно увидеть, как оккупанты поставили на КПВВ "Оленивка" со своей стороны надпись "Россия".

Стокоз отметил, что надпись с триколором была установлена буквально на днях.

Оккупанты установили на Донбассе надпись "Россия" (фото: facebook.com/istokoz)

В комментариях украинцы отмечают, что после такого нет слов, а возникают одни эмоции. Многие сходятся во мнении, что украинцы очень терпеливый народ.

Как мы ранее писали, Россия обвинила Украину в выходе из Минского процесса.

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Автор: Людмила Жукова