Що може завадити: синоптик дав прогноз погоди на день виборів

Погода в Україні 14 квітня зберігається досить холодною. Раніше в Українському гідрометцентрі прогнозували, що вночі 15 квітня у більшості регіонах України варто чекати заморозків до 5 градусів морозу.

А якою буде погода 21 квітня під час другого туру виборів президента України, коли українці будуть обирати майбутнього президента країни?

Прогноз погоди на 21 квітня у коментарі для Styler дав народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, в день виборів президента України погода буде доволі хорошою.

“Загалом ми зараз бачимо, що всі мої прогнози на весну збуваються. Раніше я прогнозував, що 14-15 квітня в Україні буде прохолодно. Дійсно, в Україні в ці дні прийшла низька температура", - зазначає Горбань.

В день виборів президента України погода буде в цілому теплою, прогнозує він.

“У більшості регіонів температура підніметься до 20-22, а подекуди і до 24 градусів. У той же час на півночі України може бути хмарно, небо можуть затягнути хмари", - говорить народний синоптик.

Фото: Погода в Україні в день виборів (pixabay.com)

За його словами, в середині квітня в Україні температура знижується досить часто. Після невеликого потепління на початку квітня можуть прийти і нічні заморозки.

“Так і відбувається зараз. Бачимо, що стало холодніше. Але вже через тиждень буде стабільно 17-18 градусів тепла. А в день виборів буде ще тепліше. Що може завадити піти голосувати? Це точно не погода. У день виборів, за моїми прогнозами, погода точно не повинна завадити тому, щоб люди йшли на дільниці", - говорить він.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців, що скоро очікуються серйозні заморозки. Мінус 5 градусів буде в багатьох регіонах країни переважно вночі.

Також повідомлялося, в яких саме регіонах України очікується пониження температури.