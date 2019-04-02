Допомагати тим, кому це дійсно потрібно: як не стати жертвою шахраїв

Команда фонду "Таблеточки", що вже 7 років надає допомогу онкохворим дітям та їхнім сім'ям в Україні, розповідає, як допомагати ефективно і не стати жертвою шахраїв.

Одна із цілей фонду — зробити так, щоб благодійність була звичною і приємною частиною життя українців. А ще — щоб вона була безпечною і головне - ефективною.

Щоб не потрапити на гачок зловмисників, зверніть увагу на наступні поради.

Перевіряйте інформацію

Введіть в Google ім’я, місто, діагноз людини і уважно перегляньте результати пошуку.

Може виявитись, що збір ведеться для людини, якої насправді не існує або вона є, але не потребує допомоги. А бувають випадки, коли інформації немає. Це не обов’язково означає шахрайство. Якщо збір розпочатий нещодавно, жоден з фондів не відкрив адресний збір, а дописи із соціальних мереж не відображаються в пошукових системах через налаштування сторінок, то Google дійсно нічого не покаже. В цьому випадку є інші способи перевірити чесність збору.

Ставте запитання

Приклади запитань для поширених ситуацій:

В якій лікарні і якому відділенні перебуває людина, хто лікуючий лікар? Наприклад, якщо шахраї використовують старі, хоч і справжні, документи, може виявитись, що зазначений у них лікар вже не працює. Щоб перевірити інформацію, зателефонуйте до лікарні. Які саме препарати потрібні? (У випадках, якщо вказано, що терміново потрібні дорогі ліки, але немає чіткого переліку препаратів). Потреба має підтверджуватись призначенням лікаря. Якщо немає звітів або вони представлені у вигляді картинки без документального підтвердження: Де у відкритому доступі в мережі можна ознайомитись з виписками з рахунків і чеками (для зборів від імені фізосіб) або актуальним фінансовим звітом з усіма надходженнями і витратами (для фондів)? Фонди і волонтери, які працюють чесно, у відповідь дадуть посилання на потрібну інформацію. Якщо кошти збирають від імені фізосіб: До яких фондів зверталась родина, які фонди допомагають? Шахраї зазвичай агресивно висловлюються на адресу благодійних організацій та безпідставно звинувачують їх, відмовляючись звертатись до будь-яких фондів. Але буває і так, що можуть навмисно називати відомі фонди з розрахунком на те, що ім’я організації приспить вашу пильність. В такому випадку можна запитати у цих фондів, чи є зазначена людина їхнім підопічним.

Як перевірити чесність благодійного фонду?

Якщо ви вирішили підтримати фонд, але недостатньо знайомі з його роботою, перевірте кілька моментів:

Фонд має сайт, його назва збігається з назвою організації.

Фонд веде сторінки в соціальних мережах, регулярно робить публікації, відповідає на коментарі і повідомлення (наприклад, у Facebook можна побачити, наскільки швидко сторінка відповідає на повідомлення: протягом кількох хвилин, протягом години або дня тощо). Приклад фонду “Таблеточки”.

Написати фонду можна не лише в соціальних мережах — є електронна пошта та офісний номер телефону.

Ви завжди можете звернутись до фонду “Таблеточки” за електронною адресою - info@tabletochki.org або за телефоном 0674648774 з 9:00 до 18:00 у робочі дні.

або за телефоном 0674648774 з 9:00 до 18:00 у робочі дні. Фінансові звіти є у відкритому доступі на сайті і регулярно оновлюються. Фонд швидко надає посилання на звіт на прохання будь-якої людини.

Фонд "Таблеточки" щомісячно публікує фінансові звіти на своєму сайті.

Фонд надає зрозумілу інформацію щодо варіантів фінансової допомоги, має банківські реквізити (також для зручності благодійників може надаватись номер картки, яка оформлена на засновника або керівника фонду).

На сайті фонду "Таблеточки" ви можете обрати зручний спосіб допомоги: оформити як одноразовий, так і регулярний платіж, зробити переказ на картку ПриватБанку або за банківськими реквізитами. Важливо пам'ятати, що маленької допомоги не буває і будь-яка сума наближає дітей до одужання.

Допомагайте свідомо та нехай благодійність дарує вам лише радість!

"Таблеточки" – благодійний фонд, який допомагає онкохворим дітям та їх сім’ям в Україні. Фонд надає адресну, психологічну, паліативну допомогу, а також системно допомагає 17 онковідділенням по всій країні, має освітню програму для медичного персоналу, метою якої є підвищення професійних знань. За 7 років більше 3000 дітей отримали допомогу фонду.