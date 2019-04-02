Помогать тем, кому это действительно нужно: как не стать жертвой мошенников

Команда фонда "Таблеточки", которая уже 7 лет оказывает помощь онкобольным детям и их семьям в Украине, рассказывает, как помогать эффективно и не стать жертвой мошенников.

Одна из целей фонда — сделать так, чтобы благотворительность была привычной и приятной частью жизни украинцев. А еще — чтобы она была безопасной и главное - эффективной.

Чтобы не попасть на крючок злоумышленников, обратите внимание на следующие советы.

Проверяйте информацию

Введите в Google имя, город, диагноз человека и внимательно просмотрите результаты поиска.

Может оказаться, что сбор ведется для человека, которой в действительности не существует или он есть, но не нуждается в помощи. А бывают случаи, когда информации нет. Это не обязательно означает мошенничество. Если сбор начат недавно, ни один из фондов не открыл адресный сбор, а сообщения из социальных сетей не отображаются в поисковых системах из-за настройки страниц, то Google действительно ничего не покажет. В этом случае есть другие способы проверить честность сбора.

Задавайте вопросы

Примеры вопросов для распространенных ситуаций:

В какой больнице и в каком отделении находится человек, кто лечащий врач? Например, если мошенники используют старые, хоть и настоящие, документы, может оказаться, что указанный в них врач уже не работает. Чтобы проверить информацию, позвоните в больницу. Какие именно препараты нужны? (В случаях, если указано, что срочно нужны дорогие лекарства, но нет четкого перечня препаратов). Потребность должна подтверждаться назначению врача. Если нет отчетов или они представлены в виде картинки без документального подтверждения: Где в открытом доступе в сети можно ознакомиться с выписками со счетов и чеками (для сборов от имени физлиц) или актуальным финансовым отчетом со всеми поступлениями и расходами (для фондов)? Фонды и волонтеры, которые работают честно, в ответ дадут ссылку на нужную информацию Если средства собирают от имени физлиц: До каких фондов обращалась семья, какие фонды помогают? Мошенники обычно агрессивно высказываются в адрес благотворительных организаций и безосновательно обвиняют их, отказываясь обращаться к любым фондам. Но бывает и так, что могут намеренно называть известные фонды с расчетом на то, что имя организации усыпит вашу бдительность. В таком случае можно спросить у этих фондов, является ли указанный человек их подопечным.

Как проверить честность благотворительного фонда?

Если вы решили поддержать фонд, но недостаточно знакомы с его работой, проверьте несколько моментов:

Фонд имеет сайт, его название совпадает с названием организации.

Фонд ведет страницы в социальных сетях, регулярно делает публикации, отвечает на комментарии и сообщения (например, в Facebook можно увидеть, насколько быстро страница отвечает на сообщение в течение нескольких минут, в течение часа или дня, и тому подобное). Пример фонда “Таблеточки”.

Написать фонду можно не только в социальных сетях — есть электронная почта и офисный номер телефона.

Вы всегда можете обратиться в фонд “Таблеточки” по электронному адресу - info@tabletochki.org или по телефону 0674648774 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

или по телефону 0674648774 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. Финансовые отчеты есть в открытом доступе на сайте и регулярно обновляются. Фонд быстро предоставляет ссылки на отчет на просьбу любого человека.

Фонд "Таблеточки" ежемесячно публикует финансовые отчеты на своем сайте.

Фонд предоставляет понятную информацию о вариантах финансовой помощи, имеет банковские реквизиты (также для удобства благотворителей может предоставляться номер карточки, которая оформлена на учредителя или руководителя фонда).

На сайте фонда "Таблеточки" вы можете выбрать удобный способ помощи: оформить как разовый, так и регулярный платеж, сделать перевод на карточку ПриватБанка или по банковским реквизитам. Важно помнить, что маленькой помощи не бывает и любая сумма приближает детей к выздоровлению.

Помогайте сознательно и пусть благотворительность дарит вам только радость!

"Таблеточки" – благотворительный фонд, который помогает онкобольным детям и их семьям в Украине. Фонд оказывает адресную, психологическую, паллиативную помощь, а также системно помогает 17 онкоотделениям по всей стране, имеет образовательную программу для медицинского персонала, целью которой является повышение профессиональных знаний. За 7 лет более 3000 детей получили помощь фонда.