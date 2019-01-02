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Допоможіть знайти: на Буковині зникла неповнолітня дівчинка

STYLERЖиття    02.01.2019 - 14:03
Допоможіть знайти: на Буковині зникла неповнолітня дівчинка
Колаж РБК-Україна

Дівчинка зникла 1 січня

На Буковині розшукують 13-річну жительку Сокирянського району - Синічову Вікторію Олександрівну. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

За даними поліції, дівчинка приїхала в гості до бабусі, що проживає на вулиці Чернишевського в місті Чернівці. Близько 15:00 1 тсічня Вікторія вийшла з дому і не повернулася.

Допоможіть знайти: на Буковині зникла неповнолітня дівчинка

Синічова Вікторія (npu.gov.ua)

Прикмети дівчинки: зріст - 165 сантиметрів, волосся – темне довге, очі – карі.

Вона була одягнена в блакитну куртку, блакитні шапку та шарф і бордове взуття.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити за номером спецлінії "102".

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