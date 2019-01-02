Помогите найти: на Буковине пропала несовершеннолетняя девочка

Девочка пропала 1 января
На Буковине разыскивают 13-летнюю жительницу Сокирянского района - Сыничеву Викторию Александровну. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
По данным полиции, девочка приехала в гости к бабушке, проживающей на улице Чернышевского в городе Черновцы. Около 15:00 1 января Виктория вышла из дома и не вернулась.
Сыничева Виктория (npu.gov.ua)
Приметы девочки: рост - 165 сантиметров, волосы – темные длинные, глаза – карие.
Она была одета в голубую куртку, голубые шапку и шарф и бордовую обувь.
Если вы обладаете любой информацией о разыскиваемой, просим сообщить по номеру спецлинии "102".
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