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Помогите найти: на Буковине пропала несовершеннолетняя девочка

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 14:03
Помогите найти: на Буковине пропала несовершеннолетняя девочка
Коллаж РБК-Украина

Девочка пропала 1 января

На Буковине разыскивают 13-летнюю жительницу Сокирянского района - Сыничеву Викторию Александровну. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

По данным полиции, девочка приехала в гости к бабушке, проживающей на улице Чернышевского в городе Черновцы. Около 15:00 1 января Виктория вышла из дома и не вернулась.

Помогите найти: на Буковине пропала несовершеннолетняя девочка

Сыничева Виктория (npu.gov.ua)

Приметы девочки: рост - 165 сантиметров, волосы – темные длинные, глаза – карие.

Она была одета в голубую куртку, голубые шапку и шарф и бордовую обувь.

Если вы обладаете любой информацией о разыскиваемой, просим сообщить по номеру спецлинии "102".

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