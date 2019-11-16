Допоможіть дитині та зменшіть ризик: Комаровський розповів про перший прикорм

Комаровський про перший прикорм (фото: РБК-Україна)

Експерт поділився важливими моментами

Євген Комаровский розповів, що до початку прикорму дитини варто поставитися уважно, а також мати при собі ниблер, який допоможе малюку легше справлятися з їжею. Про це експерт розповів на своєму YouTube-акаунті.

"Початок прикорму - ситуація, коли потрапляє перша їжа в руки дитини і він починає їсти її самостійно. Це досить хвилюючий етап, коли дитина з високим ступенем ймовірності може поперхнутися", - пише доктор.

За словами експерта, для того, щоб зменшити ризик, можна скористатися ніблером - спеціальною сіточкою для безпечного жування, куди поміщається продукт.

Доктор вважає, що подібна обережність допоможе батькам та істотно змінить життя.

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