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Помогите ребенку и уменьшите риск: Комаровский рассказал о первом прикорме

STYLERЖизнь    16.11.2019 - 21:02
Помогите ребенку и уменьшите риск: Комаровский рассказал о первом прикорме
Комаровский о первом прикорме (фото: РБК-Украина)

Эксперт поделился важными моментами

Евгений Комаровский рассказал, что к началу прикорма ребенка стоит отнестись внимательно, а также иметь при себе ниблер, который поможет малышу легче справляться с пищей. Об этом эксперт рассказал на своем YouTube-aккаунте.

"Начало прикорма - ситуация, когда попадает первая пища в руки ребенка и он начинает есть ее самостоятельно. Это достаточно волнительный этап, когда ребенок с высокой степенью вероятности может поперхнуться", - пишет доктор.

По словам эксперта, для того, чтобы уменьшить риск, можно воспользоваться ниблером - специальной сеточкой для безопасного жевания, куда помещается продукт.

Доктор считает, что подобная предосторожность поможет родителям и существенно обегчит жизнь.

Ранее Комаровский рассказал, когда нельзя лечиться дома.

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