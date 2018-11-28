Помоліться за нього: мама полоненого українського моряка розповіла про сина

Фото: колаж РБК-Україна

Після закінчення навчання Владислав Костишин у лютому 2019 року мав стати командиром катера "Нікополь"

Серед захоплених росіянами в Азовському морі українських моряків двоє уродженців Черкаської області - 23-річний Олег Мельничук зі Сміли та 24-річний уродженець Христинівки Владислав Костишин. Як повідомляє Gazeta.ua, мати Владислава Людмила Анатоліївна працює медсестрою в дитячому садочку.

Вчора, 27 листопада, "київський райсуд Сімферополя" в окупованому РФ українському Криму заарештував моряка з катера "Нікополь" Костишина, а сьогодні, 28-го, аналогічне рішення суд може прийняти і щодо Мельничука.

Жінка розповіла, що у них робітнича родина.

"Батько має інвалідність, але працює водієм і охоронцем", - сказала вона.

Людмила Анатоліївна зазначила, що Влад вчився дуже добре, й десь із 9 класу почав мріяти про море. У 2012 році він вступив до Севастопольського училище.

"Після зради керівництва і більшої частини курсантів переїхав до Одеси. Двічі ходив у далекі походи в зарубіжні країни. Стажувався на "Нікополі". Був штурманом", - сказала мама моряка.

Також вона зазначила, що після закінчення навчання у лютому 2019 року Владислав мав стати командиром катера "Нікополь".

За її словами, син про похід у Маріуполь нічого не розповідав рідним.

"Коли йому не подзвониш, відповідав коротко: "Мама, у мене все добре". Востаннє говорила з ним у четвер, 22 листопада. Проговорився, що скоро йти в похід. Куди - не сказав. Зараз знаю, що він у полоні, але не поранений. Він у нас - великий патріот. У російськомовній Одесі син розмовляв виключно українською. З інституту, де він вчився, мені вже дзвонили. Сказали, що син у полоні і його будуть витягати звідти. Хочу щоб всі помолилися за нього", - звернулася до українців мама моряка.

Крім сина сім'я має ще й молодшу дочку. Вона - студентка одного з місцевих Вузів.

Як повідомлялося раніше, під час нападу на українські катера в Азовському морі співробітники ФБС РФ вели вогонь по екіпажу судна "Бердянськ" ВМС України. Відомий український журналіст, письменник і військовий експерт Андрій Цаплієнко навів фото обстріляної рубки - де зазвичай знаходяться люди - з пробоїною від ворожого снаряда.

Також ми писали про те, що трьох українських військовослужбовців, поранених під час атаки в Керченській протоці, прооперували на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, стали відомі прізвища всіх українських військових моряків, затриманих після атаки РФ у Керченській протоці ВМС України.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна