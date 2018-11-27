Воля прочнее брони "Бердянска": известный журналист о пленном офицере ВМС

Фото: коллаж РБК-Украина

Журналист рассказал о захваченном российским спецназом в плен 31-летнем Романе Мокряке - капитане МБАК "Бердянск"

Во время нападения на украинские катера в Азовском море сотрудники ФБС Российской Федерации вели огонь по экипажу судна "Бердянск" ВМС Украины. Об этом во вторник, 27 ноября, рассказал известный украинский журналист, писатель и военный эксперт Андрей Цаплиенко на своей странице в соцсети Facebook.

Также он привел фото обстрелянной рубки - где обычно находятся люди - с пробоиной от вражеского снаряда.

"Отбросы на вражеском "Изумруде" (российское судно, - Ред.) стреляли именно в ту часть рубки, где я брал у Ромы интервью. Где гарантированно находились люди", - отметил Цаплиенко.

Скрин: facebook.com/andriy.tsaplienko

Журналист рассказал о захваченном российским спецназом в плен 31-летнем Романе Мокряке - капитане украинского малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".

"Год назад, я выходил с Ромой в море на "Бердянске". Снимали сюжет... С Романом судьба сводила меня несколько раз. Он был в Крыму, на подводной лодке "Запорожье", из которого мы делали включения в марте четырнадцатого. Моя "крайняя" съемка во время аннексии. В отличие от некоторых "запорожцев", Роман Мокряк не изменил присяге. Долгое время в Одессе жил на борту корабля, вместо того, чтобы остаться в Крыму и жить себе с позором, но в собственной квартире. Это для понимания того, что же за человек командир "Бердянска"",, - говорится в публикации.

Роман Мокряк (Фото: facebook.com/backandalive)

Также он обратился к пленному украинскому офицеру:

"Роман, я не знаю, прочитаешь ты эти строки. Но я знаю, что найдется кто-то на полуострове, кто не потерял самоуважения и человечности. И кто передаст тебе - мы гордимся тобой. Я горжусь тем, что знаю тебя. Ты классный моряк. Ты настоящий воин. Ты достоин человек, воля которого прочнее брони "Бердянска". Украинцы сделают все, чтобы вытащить тебя и всех твоих собратьев. Ты сделал все, что мог и должен был сделать. Единственное, о чем я жалею: в этот поход не взяли нас, журналистов. Может, тогда бы мир увидел все коварство этих подонков онлайн. Мы ждем тебя, брат", - написал журналист.

Скрин: facebook.com/andriy.tsaplienko

Как сообщалось ранее, 27 ноября "киевский райсуд Симферополя" назначил два месяца ареста задержанному РФ украинскому военнослужащему Роману Мокряку, командиру бронекатера "Бердянск".

Также мы писали о том, что трех украинских военнослужащих, раненных во время атаки в Керченском проливе, прооперировали на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, стали известны фамилии всех украинских военных моряков, задержанных после атаки Россией в Керченском проливе на ВМС Украины.

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Видео: РБК-Украина