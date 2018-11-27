Воля міцніше за броню "Бердянська": відомий журналіст про полоненого офіцера ВМС

Фото: колаж РБК-Україна

Журналіст розповів про захопленого російським спецназом у полон 31-річного Романа Мокряка - капітана МБАК "Бердянськ"

Під час нападу на українські катера в Азовському морі співробітники ФБС Російської Федерації вели вогонь по екіпажу судна "Бердянськ" ВМС України. Про це у вівторок, 27 листопада, розповів відомий український журналіст, письменник і військовий експерт Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також він навів фото обстреляної рубки - де зазвичай знаходяться люди - із пробоїною від ворожого снаряда.

"Покидьки на ворожому "Ізумруді" (російське судно, - Ред.) стріляли саме в ту частину рубки, де я брав у Роми інтерв'ю. Де гарантовано знаходилися люди", - зазначив Цаплієнко.

Скрін: facebook.com/andriy.tsaplienko

Журналіст розповів про захопленого російським спецназом у полон 31-річного Романа Мокряка - капітана українського малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ".

"Рік тому, я виходив з Ромою в море на "Бердянську". Знімали сюжет... З Романом доля зводила мене кілька разів. Він був в Криму, на підводному човні "Запоріжжя", з якого ми робили включення в березні чотирнадцятого. Моя "крайня" зйомка під час анексії. На відміну від деяких "запоріжців", Роман Мокряк не зрадив присязі. Довгий час в Одесі жив на борті корабля, замість того, щоби залишитися в Криму і жити собі з ганьбою, але у власній квартирі. Це для розуміння того, що ж за людина командир "Бердянська"", - йдеться у публікації.

Роман Мокряк (Фото: facebook.com/backandalive)

Також він звернувся до полоненому українському офіцерові:

"Романе, я не знаю, чи прочитаєш ти ці рядки. Але я знаю, що знайдеться хтось на півострові, хто не втратив самоповаги та людяності. І хто передасть тобі - ми пишаємося тобою. Я пишаюсь тим, що знаю тебе. Ти класний моряк. Ти справжній воїн. Ти гідний чоловік, воля якого міцніша від броні "Бердянська". Українці зроблять все, аби витягнути тебе і всіх твоїх побратимів. Ти зробив все, що міг і мав зробити. Єдине, про що я шкодую: в цей похід не взяли нас, журналістів. Може, тоді б світ побачив всю підступність цих покидьків онлайн. Ми чекаємо на тебе, брате", - написав журналіст.

Скрін: facebook.com/andriy.tsaplienko

Як повідомлялося раніше, 27 листопада "київський райсуд Сімферополя" призначив два місяці арешту затриманому РФ українському військовослужбовцю Роману Мокряку, командиру бронекатери "Бердянськ".

Також ми писали про те, що трьох українських військовослужбовців, поранених під час атаки в Керченській протоці, прооперували на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, стали відомі прізвища всіх українських військових моряків, затриманих після атаки Росією в Керченській протоці ВМС України.

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Відео: РБК-Україна