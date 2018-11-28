Помолитесь за него: мама пленного украинского моряка рассказала о сыне

Фото: коллаж РБК-Украина

После окончания учебы Владислав Костышин в феврале 2019 года должен был стать командиром катера "Никополь"

Среди захваченных россиянами в Азовском море украинских моряков двое уроженцев Черкасской области - 23-летний Олег Мельничук из Смелы и 24-летний уроженец Христиновки Владислав Костышин. Как сообщает сообщает Gazeta.ua, мать Владислава Людмила Анатольевна работает медсестрой в детском саду.

Вчера, 27 ноября, "киевский райсуд Симферополя" в оккупированном РФ украинском Крыму арестовал моряка с катера "Никополь" Костышина, а сегодня, 28-го, аналогичное решение "суд" может принять и в отношении Мельничука.

Женщина рассказала, что у них рабочая семья.

"Отец имеет инвалидность, но работает водителем и охранником", - сказала она.

Людмила Анатольевна отметила, что Владик учился очень хорошо, и где-то с 9 класса начал мечтать о море. В 2012 году он поступил в Севастопольское училище.

"После измены руководства и большей части курсантов переехал в Одессу. Дважды ходил в дальние походы в зарубежные страны. Стажировался на "Никополе". Был штурманом", - сказала мама моряка.

Также она отметила, что после окончания учебы в феврале 2019 года Владислав должен был стать командиром катера "Никополь".

По ее словам, сын о походе в Мариуполь ничего не рассказывал родным.

"Когда ему не позвонишь, отвечал коротко: "Мама, у меня все хорошо". Последний раз говорила с ним в четверг, 22 ноября. Проговорился, что скоро идти в поход. Куда - не сказал. Сейчас знаю, что он в плену, но не ранен. Он у нас - большой патриот. В русскоязычной Одессе сын разговаривал исключительно на украинском. Из института, где он учился, мне уже звонили. Сказали, что сын в плену и его будут вытягивать оттуда. Хочу чтобы все помолились за него", - обратилась к украинцам мама моряка.

Кроме сына семья имеет еще и младшую дочь. Она - студентка одного из местных ВУЗов.

Как сообщалось ранее, во время нападения на украинские катера в Азовском море сотрудники ФБС РФ вели огонь по экипажу судна "Бердянск" ВМС Украины. Известный украинский журналист, писатель и военный эксперт Андрей Цаплиенко привел фото обстрелянной рубки - где обычно находятся люди - с пробоиной от вражеского снаряда.

Также мы писали о том, что трех украинских военнослужащих, раненных во время атаки в Керченском проливе, прооперировали на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, стали известны фамилии всех украинских военных моряков, задержанных после атаки РФ в Керченском проливе на ВМС Украины.

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Видео: РБК-Украина