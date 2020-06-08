Допомоги так і не дочекалася: як живе пенсіонерка, якій нардеп пропонував продати собаку за борги

Пенсіонерка з Кіровоградської області, якій народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар запропонував продати собаку та оплатити комунальні послуги, допомоги від влади так і не дочекалася. Вона поспілкувалася з помічницями депутата, які приїжджали до неї після скандалу і попросила їх допомогти купити їй новий газовий котел, але далі розмов справа не пішла.

Любов Колючим з села Аджамка Кіровоградської області приїжджала комісія, яка перевіряла її умови проживання. Про це вона розповіла в коментарі для видання Strana.

"Приїхала комісія з Кіровограда (Кропивницького - ред.), дві молоденькі дівчатка за вказівкою депутата, вони сказали, що у мене нібито є земля і поїхали. Яка земля? У мене подагра, дід лежить в лікарні. Всі гроші йдуть майже на ліки та лікарні", - розповіла пенсіонерка.

Вона додала, що розв'язання проблеми з котлом переклали на плечі голови сільської ради.

"Вони подивилися котел, голова сільради сказав, що вони доручили це йому, а в нього таких коштів немає. Комісія поїхала, і вже два тижні мовчать", - додала Любов Павлівна.

Вона подякувала небайдужим людям, які скинули їй гроші на карту, для того, щоб пенсіонерка могла оплатити комунальні рахунки. Жінка розповіла новини про свого Шаріка, якого нардеп пропонував продати для сплати боргів.

"Дякую всім. Платила і платила. Потихеньку, правда, жарко стала. Шарік лежить бідненький в холодку", - сказала пенсіонерка.

Нагадаємо, ще взимку 2020 року народний депутат Євген Брагар запропонував пенсіонерці продати свого пса Шаріка, щоб покрити борги за газ. Скандал швидко набув розголосу і до Любові Колючої почали приїжджати журналісти та представники влади.

Виявилося, що вона дійсно дуже бідно живе. Її пенсія не перевищує 2 тисячі гривень, а за газ взимку рахунки приходять більше, ніж на три тисячі.

До речі, раніше ми писали про те, що нардеп Євген Брагар знову опинився в центрі скандалу.

А також ми розповідали про те, що Євген Брагар відверто розповів, чому його навчив скандал з пенсіонеркою.