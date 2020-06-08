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Помощи так и не дождалась: как живет пенсионерка, которой нардеп предлагал продать собаку за долги

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Пенсионерка, которой нардеп Брагар предлагал продать собаку, до сих пор ждет новый газовый котел

Пенсионерка из Кировоградской области, которой народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар предложил продать собаку и оплатить коммунальные услуги, помощи от властей так и не дождалась. Она пообщалась с помощницами депутата, которые приезжали к ней после скандала и попросила их помочь купить ей новый газовый котел, но дальше разговоров дело не зашло.

К Любовь Колючей из села Аджамка Кировоградской области приезжала комиссия, которая проверяла ее условия проживания. Об этом она рассказала в комментарии для издания Strana.

"Приехала комиссия из Кировограда (Кропивницького - ред.), две девочки молоденькие по указанию депутата, они сказали, что у меня якобы есть земля и уехали. Какая земля? У меня подагра, дед лежит в больнице. Все деньги почти идут на лекарства и больницу", - рассказала пенсионерка.

Она добавила, что решение проблемы с котлом переложили на плечи главы сельского совета.

"Они посмотрели котел, глава сельсовета сказал, что они поручили это ему, а у него таких средств нет. Комиссия уехала, и уже две недели молчат", - добавила Любовь Павловна.

Она поблагодарила неравнодушных людей, которые сбросили ей деньги на карту, для того, чтобы пенсионерка могла оплатить коммунальные счета. Женщина даже рассказала новости о своем Шарике, которого нардеп предлагал продать для уплаты долгов.

"Спасибо всем. Платила и платила. Потихоньку, правда, жарко стала. Шарик лежит бедненький в холодке", - сказала пенсионерка.

Напомним, еще зимой 2020 года народный депутат Евгений Брагар предложил пенсионерке продать своего пса Шарика, чтобы покрыть долги за газ. Скандал быстро получил огласку и к Любови Колючей начали приезжать журналисты и представители власти.

Оказалось, что она действительно очень бедно живет. Ее пенсия не превышает 2 тысячи гривен, а за газ зимой счета приходят больше, чем на три тысячи.

Кстати, ранее мы писали о том, что нардеп Евгений Брагар снова оказался в центре скандала.

А также мы рассказывали о том, что Евгений Брагар откровенно рассказал, чему его научил скандал с пенсионеркой.

Автор: Анна Шиканова

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