Що допоможе надовго забути про прополювання квітника: більшість використовує цей спосіб

Зокрема, можна використовуючи мульчу, яка спростить догляд за ділянкою.

Трава

Звичайна скошена трава - це найпростіший матеріал для мульчування. Однак, вже через місяць доведеться повторно мульчувати ґрунт, оскільки скошена трава почне усихати і зменшуватися в об’ємі.

Тирса

Тирсу можна використовувати дрібну або більшу. Бажано віддавати перевагу листяній тирсі.

Важливо пам'ятати, що хвойну тирсу можна застосовувати тільки для лохини, рододендронів, вересів та інших хвойних рослин.

Торф

Торфом можна використовувати лише для мульчування малини. Але торф повністю не позбавляє бур’янів, хоча їхня кількість значно зменшується. За допомогою торфу ґрунт стає більш пухким.

Картон та папір

Потрібно розкласти під кущами мокрі газети товстим шаром. Бажано використовувати картон, тому що цей матеріал більш щільний.

Мінусом такого мульчування є естетичний зовнішній вигляд ділянки.

Кора сосни

Мульча з кори підходить для хвойних і добре служить близько сезону. Якщо кора невелика, то про тривалий термін служби варто забути. Потрібно робити шар 10 сантиметрів, тоді вона збережеться досить довго.