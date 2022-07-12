Что поможет надолго забыть о прополке цветника: большинство использует этот способ

В частности, можно используя мульчу, которая упростит уход за участком.

Трава

Обычная скошенная трава - это самый простой материал для мульчирования. Однако, уже через месяц придется повторно мульчировать почву, поскольку скошенная трава начнет усыхать и уменьшаться в объеме.

Опилки

Опилку можно использовать мелкую или крупную. Желательно отдавать предпочтение лиственным опилкам.

Важно помнить, что хвойные опилки можно применять только для голубики, рододендронов, вересков и других хвойных растений.

Торф

Торфом можно использовать лишь для мульчирования малины. Но торф полностью не лишает сорняков, хотя их количество значительно уменьшается. С помощью торфа почва становится более рыхлой.

Картон и бумага

Нужно разложить под кустами мокрые газеты толстым слоем. Желательно использовать картон, потому что этот материал более плотный.

Минусом такого мульчирования является эстетичный внешний вид участка.

Кора сосны

Мульча из коры подходит для хвойных и хорошо служит около сезона. Если кора небольшая, то о длительном сроке службы стоит забыть. Нужно делать слой 10 сантиметров, тогда она сохранится достаточно долго.