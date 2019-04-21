Я вас розумію: Ніцой зізналася, що мріяла бути російськомовною

Відома українська дитяча письменниця Лариса Ніцой розповіла про відмінності української мови від російської і зізналася, що раніше колись навіть хотіла стати російськомовною. Про це вона розповіла в ефірі програми "Гостре питання" на ObozTV.

Тим, хто бажає перейти з російської на українську мову в побуті і стикається із проблемами русизмів, Ніцой рекомендує читати книги.

Вона зізналася, що у неї також іноді проскакують русизми, але вона "пройшла цей шлях" і знає, що це можливо.

"Коли мені кажуть, що "я думаю по-російськи і не можу говорити по-українськи" – не брешіть, бо я теж так думала. Все можна змінити в своїй голові. Все залежить від практики", – наголосила Ніцой.

Вона зазначила, що не була російськомовною, але раніше хотіла нею стати, і навіть мріяла про це.

"Це настільки відклалося в голові, що у мене досі часто є російські слова, яким я шукаю український відповідник. Так буває. Коли кажуть "я думаю по-російськи", я вас розумію", - сказала відома захисниця української мови.

Фото: Лариса Ніцой (facebook.com/larysa.nitsoi.5)

Також в ефірі передачі Ніцой поставили питання, чому в українській мові немає матюків, а в російській мові є.

"Тому що матюки прийшли з Азії. І "московити" мають азіатське походження, а не слов'янське. І тому у них є матюки. У нас теж є лайливі слова, але вони аблосютно різні з матом наших умовних братів, які нам насправді ніякі не брати", - підкреслила дитяча письменниця.

Вона додала, що не використовує матюки з тих пір, як прочитала, що насправді всі ці матюки - це все заклинання.

"На бідність, до нещастя, невдачу. Боже, навіщо воно мені треба? Я злякалася і сказала - ніколи. Я вдаюся до гострого слівця, але українського. Наприклад - "Ах ти пес смердячий", - навела вона приклад, засміялася і перепросила, - Пробачте... це українська лайка. У пямому ефірі на всю країну".

Фото: Лариса Ніцой (youtube телеканал ZIK)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Лариса Ніцой влаштувала словесну перепалку в ефірі одного з телеканалів в суперечці про російською мовою і вираженні колишнього депутата "Свободи" Ірини Фаріон про те, що "російськомовні українці – раби і окупанти".

Також ми писали про те, що Ніцой прокоментувала "мовний закон", який продовжать розглядати у Верховній Раді найближчим часом.