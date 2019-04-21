Я вас понимаю: Ницой призналась, что мечтала быть русскоязычной

Известная украинская детская писательница Лариса Ницой рассказала про отличия украинского языка от русского и призналась, что раньше когда-то даже хотела стать русскоговорящей. Об этом она рассказала в эфире программы "Острый вопрос" на ObozTV.

Тем, кто желает перейти с русского на украинский язык в быту и сталкивается с проблемами русизмов, Ницой рекомендует читать книги.

Она призналась, что и у нее также иногда проскакивают русизмы, но она "прошла этот путь" и знает, что это возможно.

"Когда мне говорят, что "я думаю по-русски и не могу говорить по-украински" – не врите, потому что я тоже так думала. Все можно поменять в своей голове. Все зависит от практики", – подчеркнула Ницой.

Она отметила, что не была русскоязычной, но раньше хотела ей стать, и даже мечтала об этом.

"Это настолько отложилось в голове, что у меня до сих пор часто есть русские слова, которым я ищу украинское соответствие. Так бывает. Когда говорят "я думаю по-русски", я вас понимаю", - сказала известная защитница украинского языка.

Фото: Лариса Ницой (facebook.com/larysa.nitsoi.5)

Также в эфире передачи Ницой задали вопрос, почему в украинском языке нет мата, а в русском языке есть.

"Потому что матюки пришли из Азии. И "московиты" имеют азиатское происхождение, а не славянское. И поэтому у них есть матерные слова. У нас тоже есть бранные слова, но они аблосютно разные с матом наших условных братьев, которые нам на самом деле никакие не братья", - подчеркнула детская писательница.

Она добавила, что не использует матюки с тех пор как прочитала, что на самом деле все эти матерные слова - это все заклинания.

"На бедность, к несчастью, на неудачу. Боже, зачем оно мне надо? Я испугалась и сказала - никогда. Я прибегаю к острому словечку, но украинскому. Например - "Ах ты пес смердящий", - привела она пример, засмеялась и попросила ее извинить, - Простите... это украинская брань. В пямому эфире на всю страну".

Фото: Лариса Ницой (youtube телеканал ZIK)

Как сообщалось ранее, недавно Лариса Ницой устроила словесную перепалку в эфире одного их телеканалов в споре о русском языке и выражении бывшего депутата "Свободы" Ирины Фарион о том, что "русскоязычные украинцы – рабы и оккупанты".

Также мы писали о том, что Ницой прокомментировала "языковой закон", который продолжат рассматривать в Верховной Раде в ближайшее время.