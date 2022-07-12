ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Потрапив під обстріл HIMARS": росЗМІ "вбили" дизайнера-українофоба Лєбєдєва

Новость на русском →
Вівторок 12 липня 2022 23:33
"Потрапив під обстріл HIMARS": росЗМІ "вбили" дизайнера-українофоба Лєбєдєва Фото: Артемій Лєбєдєв, російський дизайнер (facebook.com/temalebedev)
Автор: Володимир Костирін

Артемій Лєбєдєв, одіозний російський дизайнер і блогер, відомий своїми українофобськими заявами, опублікував в мережі фото, як позує на даху захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Відповідний кадр Лєбєдєв виклав у своєму Instagram.

Лєбєдєв, який прославляв окупацію Криму і є прихильником повномасштабної російської війни проти України, в коментарі під знімком заявив, що йому "на**ати на авторитет".

Також блогер підкреслює, що свідомо порушує введену в його відношення заборону на відвідування України - ще в грудні 2021-го РНБО ввела проти нього санкції, і документ підписав у січні президент Володимир Зеленський.

Тепер Лєбєдєв в Енергодарі Запорізької області на даху 6-го енергоблока ЗАЕС називає порушення українських законів "маленькою радістю, з яких має складатися повноцінне життя".

&quot;Потрапив під обстріл HIMARS&quot;: росЗМІ &quot;вбили&quot; дизайнера-українофоба Лєбєдєва

Артемій Лєбєдєв (фото: instagram.com/temalebedev)

Лєбєдєв перед приїздом у тимчасово захоплений Енергодар також відвідував підконтрольні військам РФ Маріуполь та Донецьк.

&quot;Потрапив під обстріл HIMARS&quot;: росЗМІ &quot;вбили&quot; дизайнера-українофоба Лєбєдєва

Фото: скріншот

У прес-службі державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" 11 липня заявили, що на території ЗАЕС окупанти вдалися до провокації, та "силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом".

"Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв'ю", - наголошується в заяві.

&quot;Потрапив під обстріл HIMARS&quot;: росЗМІ &quot;вбили&quot; дизайнера-українофоба Лєбєдєва

Приїзд російських пропагандистів в Енергодар на ЗАЕС (фото: energoatom.com.ua)

Цікаво зазначити, що на фоні приїзду блогера-українофоба у російських ЗМІ поширили новину нібито про загибель Лєбєдєва в Енергодарі. Про це писала "Панорама", яка з посиланням на прес-службу дизайнерського агентства "Студія Артемія Лебедєва" опублікувала заяву, нібито пропагандист у Запорізькій області "потрапив під обстріл американськими ракетами HIMARS" та "загинув сьогодні близько 2 години ночі в місті Енергодар. ".

&quot;Потрапив під обстріл HIMARS&quot;: росЗМІ &quot;вбили&quot; дизайнера-українофоба Лєбєдєва

Фото: скріншот tjournal.ru/s/panorama

Насправді новина "Панорами", яка була розтиражована багатьма ЗМІ, виявилася неправдивою.

Що стосується потужних ударів бійців ЗСУ по ворожих складах боєприпасів, то вони були нанесені в Новій Каховці Херсонській області 11 липня пізно ввечері.

"Лебедєв, на жаль, не поїхав на склад у Новій Каховці, адже це теж рідкісна можливість відвідати Україну", - пишуть в українських пабліках.

Нагадаємо, раніше заборонений у нашій країні Артемій Лєбєдєв назвав Україну регіоном Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Энергодар Війна Росії проти України
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя