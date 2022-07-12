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"Попал под обстрел HIMARS": росСМИ "убили" дизайнера-украинофоба Лебедева

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 23:33
"Попал под обстрел HIMARS": росСМИ "убили" дизайнера-украинофоба Лебедева Фото: Артемий Лебедев, российский дизайнер (facebook.com/temalebedev)
Автор: Владимир Костырин

Артемий Лебедев, одиозный российский дизайнер и блогер, известный своими украинофобскими заявлениями, опубликовал в сети фото, как позирует на крыше захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Соответствующий кадр Лебедев выложил в своем Instagram.

Прославлявший оккупацию Крыма и является сторонником полномасштабной российской войны против Украины, Лебедев в комменте под снимком заявил, что ему "на**ать на авторитет".

Также блогер подчеркивает, что сознательно нарушает введенный в его отношение запрет на посещение Украины - еще в декабре 2021-го СНБО ввел против него санкции, и документ подписал в январе президент Владимир Зеленский.

Теперь Лебедев в Энергодаре Запорожской области на крыше 6-го энергоблока ЗАЭС называет нарушение украинских законов "маленькой радостью, из которых должна состоять полноценная жизнь".

&quot;Попал под обстрел HIMARS&quot;: росСМИ &quot;убили&quot; дизайнера-украинофоба Лебедева

Артемий Лебедев (фото: instagram.com/temalebedev)

Лебедев перед приездом во временно захваченный Энергодар также посещал подконтрольные войсками РФ Мариуполь и Донецк.

&quot;Попал под обстрел HIMARS&quot;: росСМИ &quot;убили&quot; дизайнера-украинофоба Лебедева

Фото: скриншот

В пресс-службе государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" 11 июля заявили, что на территории ЗАЭС оккупанты прибегли к провокации, и "силой заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем "Росатома" и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом".

"Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью", - отмечается в заявлении.

&quot;Попал под обстрел HIMARS&quot;: росСМИ &quot;убили&quot; дизайнера-украинофоба Лебедева

Приезд российских пропагандистов в Энергодар на ЗАЭС (фото: energoatom.com.ua)

Интересно отметить, что на фоне приезда блогера-украинофоба в российских СМИ распространили новость якобы о гибели Лебедева в Энергодаре. Об этом писала "Панорама", которая со ссылкой на пресс-службу дизайнерского агентства "Студия Артемия Лебедева" опубликовала заявление, будто бы пропагандист в Запорожской области "попал под обстрел американскими ракетами HIMARS" и "погиб сегодня около 2 часов ночи в городе Энергодар".

&quot;Попал под обстрел HIMARS&quot;: росСМИ &quot;убили&quot; дизайнера-украинофоба Лебедева

Фото: скриншот tjournal.ru/s/panorama

На самом деле новость "Панорамы", которая была растиражированна многими СМИ, оказалась неправдивой.

Что касается мощных ударов бойцов ВСУ по вражеским складам боеприпасов, то они были нанесены в Новой Каховке Херсонской области 11 июля поздно вечером.

"Лебедев, к сожалению, не поехал на склад в Новой Каховке, ведь это тоже редкая возможность посетить Украину", - пишут в украинских пабликах.

Напомним, ранее запрещенный в нашей стране Артемий Лебедев назвал Украину регионом России.

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