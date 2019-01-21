Пострибав на поліцейській машині: у Рівному хлопець влаштував дивний челлендж

Колаж РБК-Україна

Українці висловили думку, що треба покарати хулігана

В Рівному молодий чоловік пробігся по автомобілю патрульних поліцейських. Відео інциденту було опубліковано на сторінці "Патрульна поліція України" у соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався на одній із центральних вулиць міста Рівне. Молодий чоловік застрибнув на припаркований поліцейський автомобіль і пробігся по ньому. Після скоєного вчинку, він зник.

Однак з'ясувалося, що він зняв все на відео, яке опублікував в соціальних мережах. У коментарі до відео хлопець сказав, що таким чином він "запускає челлендж" і закликав інших наслідувати його приклад.

Завдяки опублікованому ролику, поліція змогла швидко відшукати правопорушника.

"Хлопцем вже зацікавилася поліція. Хто він – правоохоронці знають, адже бешкетник у відео сам і представився", – сказано в повідомленні.

Слідчим Рівненським відділом за фактом хуліганства було розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 296 КК. Санкції цієї статті передбачають відповідальність у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів або арешт на строк до шести років, або обмеження волі на строк до трьох років.

На даний момент хуліган спілкується з працівниками правоохоронних органів. Навіщо йому знадобився такий дивний челлендж – поки не пояснює.

У коментарях під відео українці засудили вчинок молодої людини і висловили думку, що покарати його потрібно по всій строгості закону.

"Паркур, який ми заслужили", "На 6 місяців у СІЗО. Може порозумнішає, але не факт", - написали користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

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