Попрыгал на полицейской машине: в Ровно парень устроил странный челлендж

Коллаж РБК-Украина

Украинцы высказали мнение, что хулигана нужно наказать

В Ровно молодой человек пробежался по автомобилю патрульных полицейских. Видео инцидента было опубликовано на странице "Патрульна поліція України" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц города Ровно. Молодой человек запрыгнул на припаркованный полицейский автомобиль и пробежался по нему. После совершенного поступка, он скрылся.

Однако выяснилось, что он снял все на видео, которое опубликовал в социальных сетях. В комментарии к видео парень сказал, что таким образом он "запускает челлендж" и призвал других последовать его примеру.

Благодаря опубликованому ролику полиция смогла быстро отыскать правонарушителя.

"Парнем уже заинтересовалась полиция. Кто он – правоохранители знают, ведь дебошир в видео сам и представился", – сказано в сообщении.

Ровенским отделом полиции по факту хулиганства было начато досудебное расследование по части 1 статьи 296 УК. Санкции этой статьи предусматривают ответственность в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов или арест на срок до шести лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

На данный момент хулиган общается с сотрудниками правоохранительных органов. Зачем ему понадобился такой странный челлендж – пока не объясняет.

В комментариях под видео украинцы осудили поступок молодого человека и высказали мнение, что наказать его нужно по всей строгости закона.

"Паркур, который мы заслужили", "На 6 месяцев в СИЗО. Может поумнеет, но не факт", - написали пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

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