ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Популярна група дарує історію про внутрішню дитину, що живе в кожному з нас

Середа 09 вересня 2020 11:43
Популярна група дарує історію про внутрішню дитину, що живе в кожному з нас
Odnono (фото: прес-служба групи)
Автор: Styler

Odnono випустили міні-альбом "Наедине"

Популярна група Odnono представила новий міні-альбом "Наедине" - монолог, народжений на самоті, але в злагоді зі світом.

Всередині релізу шість метафоричних історій. У них укладене ціле життя, а якщо бути точніше - його кругообіг - від самого народження до глибокої старості.

"У нашому записі є й інша сторона. Це історія про внутрішню дитину, що живе в кожному з нас", - ділиться ідеолог групи Олексій Мишкін.

До речі, тексти до міні-альбому "Наедине", який можна слухати за посиланням, написані у творчій синергії з талановитою поетесою Наталією Тарковською - нащадком того самого іменитого режисера.

Раніше ми писали, що українські рокери заспівали про любов і дружбу різними мовами.

Також нещодавно українські зірки зняли потужне відео для всіх незламних і сильних духом.

Крім того, дніпровська група присвятила пісню 15-річному патріоту, який загинув від рук російських терористів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя музыка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся