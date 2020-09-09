Популярна група дарує історію про внутрішню дитину, що живе в кожному з нас

Odnono (фото: прес-служба групи)

Odnono випустили міні-альбом "Наедине"

Популярна група Odnono представила новий міні-альбом "Наедине" - монолог, народжений на самоті, але в злагоді зі світом.

Всередині релізу шість метафоричних історій. У них укладене ціле життя, а якщо бути точніше - його кругообіг - від самого народження до глибокої старості.

"У нашому записі є й інша сторона. Це історія про внутрішню дитину, що живе в кожному з нас", - ділиться ідеолог групи Олексій Мишкін.

До речі, тексти до міні-альбому "Наедине", який можна слухати за посиланням, написані у творчій синергії з талановитою поетесою Наталією Тарковською - нащадком того самого іменитого режисера.

Раніше ми писали, що українські рокери заспівали про любов і дружбу різними мовами.

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