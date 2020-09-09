Популярная группа дарит историю о внутреннем ребенке, живущем в каждом из нас

Odnono (фото: пресс-служба группы)

Odnono выпустили мини-альбом "Наедине"

Популярная группа Odnono представила новый мини-альбом "Наедине" - монолог, рожденный в уединении, но в согласии с миром.

Внутри релиза шесть метафорических историй. В них заключена целая жизнь, а если быть точнее - ее круговорот - от самого рождения до глубокой старости.

"У нашей записи есть и другая сторона. Это история о внутреннем ребенке, живущем в каждом из нас", - делится идеолог группы Алексей Мышкин.

Кстати, тексты к мини-альбому "Наедине", который можно слушать по ссылке, написаны в творческой синергии с талантливой поэтессой Натальей Тарковской - потомком того самого именитого режиссера.

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