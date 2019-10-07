Популярна українська група випустила смішний кліп "Караоке"

Кадр з нового кліпу MAD HEADS UA

У світ вийшов кліп гурту MAD HEADS UA під назвою "Караоке"

MAD HEADS UA випустили кліп на пісню "Караоке". Це перша композиція, написана Михайлом Безушком спільно з музикантами популярного українського колективу.

Ідея пісні взята з життя і заснована на реальних подіях. Вона була написана після відвідин хлопцями караоке бару в Одесі під час гастролей. Це дійсно було дуже весело, так що вони захотіли зняти кліп, в якому постаралися передати всі найяскравіші ситуації, які відбувалися з ними в реальності.

"Пісня "Караоке" написана і заснована на реальних подіях. Під час гастролей з групою в місті Одеса ми настільки були заряджені концертом, що нам не хотілося, щоб цей день закінчувався. Тоді ми вирішили продовжити його в караоке. Складно в декількох словах описати наскільки був крутий цей вечір, все було настільки яскраво, що це нас надихнуло на написання пісні "Караоке". Щоб детальніше змалювати картину всієї вакханалії, яка відбувалася, ми вирішили зняти на неї кліп", - розповідає фронтмен MAD HEADS UA Михайло Безушко.

MAD HEADS UA (фото: прес-служба групи)

Режисером кліпу виступив Сергій Шляхтюк.

"З Сергієм було дуже цікаво і приємно працювати. Завдяки його високому професійному рівню та багатому досвіду, він вміє надихати, закохувати, об'єднувати дуже різних людей, ставити правильні завдання і мотивувати всіх на знімальному майданчику, навіть "диких тварин", перетворюючи весь процес у свято та захоплюючу пригоду! Не потрібно говорити, що ми всі дуже хотіли щоб ці зйомки не закінчувалися ніколи, ми просто вирішили не розлучатися і вже готуємося до зйомок новорічного фільму", - ділиться продюсер MAD HEADS UA Оксана Михайленко

MAD HEADS UA - Караоке