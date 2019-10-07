ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Популярная украинская группа выпустила смешной клип "Караоке"

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 17:57
Популярная украинская группа выпустила смешной клип "Караоке"
Кадр из нового клипа MAD HEADS UA

В свет вышел клип группы MAD HEADS UA под названием "Караоке"

MAD HEADS UA выпустили видеоклип на песню "Караоке". Это первая композиция, написанная Михаилом Безушко совместно с музыкантами популярного украинского коллектива.

Идея песни взята из жизни и основана на реальных событиях. Она была написана после посещения ребятами караоке бара в Одессе во время гастролей. Это действительно было безумно весело, так что захотели снять клип, в котором постарались передать все самые яркие ситуации, происходившие с ними в реальности.

"Песня "Караоке" написана и основана на реальных событиях. Во время гастролей с группой в городе Одесса мы настолько были заряжены концертом, что нам не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Тогда мы решили продолжить его в караоке. Сложно в нескольких словах описать насколько был крутой этот вечер, все было настолько ярко, что это нас вдохновило на написание песни "Караоке". Чтобы детальнее срисовать картину всей вакханалии, которая происходила, мы решили снять на нее клип", - рассказывает фронтмен MAD HEADS UA Михаил Безушко.

Популярная украинская группа выпустила смешной клип &quot;Караоке&quot;

MAD HEADS UA (фото: пресс-служба группы)

Режиссером клипа выступил Сергей Шляхтюк.

"С Сергеем было очень интересно и приятно работать. Благодаря его высокому профессиональному уровню и богатому опыту, он умеет вдохновлять, влюблять, объединять очень разных людей, ставить правильные задачи и мотивировать всех на съемочной площадке, даже "диких животных", превращая весь процесс в праздник и увлекательное приключение! Не нужно говорить, что мы все очень хотели, чтобы эти съемки не заканчивались никогда, мы просто решили не расставаться и уже готовимся к съемкам новогоднего фильма", – делится продюсер MAD HEADS UA Оксана Михайленко.

MAD HEADS UA - Караоке

Куда пойти в октябре: главные события Киева Украинская группа попрощалась с теплыми деньками романтичной песней
Новости Украины музыка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь