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Популярна українська співачка представила першу за три роки пісню

STYLERЖиття    31.10.2019 - 16:45
Популярна українська співачка представила першу за три роки пісню
ALLOISE представила новий сингл "KNIVES" (фото: прес-служба співачки)

ALLOISE представила новий сингл "KNIVES"

Українська співачка ALLOISE представила новий сингл, який отримав назву "KNIVES". Цікаво, що з моменту виходу попереднього альбому артистки минуло три роки, і хоча співачка не припиняє концертну діяльність, студійний процес створення музики був на час призупинений.

Як говорить сама Алла (справжнє ім'я зірки), іноді артистові потрібно на час зупинитися, щоб винайти себе заново і переродитися.

Популярна українська співачка представила першу за три роки пісню

ALLOISE представила новий сингл "KNIVES" (фото: прес-служба співачки)

Схоже, творче переродження вдалося на славу: нове звучання тепер може радувати багатьох поціновувачів української (і не тільки) сучасної музики. Робота над треком відбувалася в американській студії Jam Sound разом з музикантом Олегом Аджикаєвим, який відомий як аранжувальник і студійний продюсер, а також по праву може бути названий одним з кращих гітаристів країни - саме цей факт, звичайно ж, багато в чому визначає стиль і звучання композиції.

Популярна українська співачка представила першу за три роки пісню

ALLOISE представила новий сингл "KNIVES" (фото: прес-служба співачки)

"KNIVES" з'явилася після довгої паузи і пошуків ALLOISE потрібних зіткнень у співтворчості між музикантами-однодумцями. Співачка розповідає в композиції про ті трепетні переживання, які трансформували її і дозволили заново знайти себе як нову, зрілу особистість. Адже в цьому, на її думку, і є головний сенс творчості - алхімія душі, перетворення досвіду і переживань в золото почуттів і настроїв.

ALLOISE - KNIVES

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