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Популярная украинская певица представила первую песню за три года

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 16:45
Популярная украинская певица представила первую песню за три года
ALLOISE представила новый сингл "KNIVES" (фото: пресс-служба певицы)

ALLOISE представила новый сингл "KNIVES"

Украинская исполнительница ALLOISE представила новый сингл, который получил название "KNIVES". Интересно, что с момента выхода предыдущего альбома артистки прошло три года, и хотя певица не прекращала концертную деятельность, студийный процесс создания музыки был на время приостановлен.

Как говорит сама Алла (настоящее имя звезды), иногда артисту нужно на время остановиться, чтобы изобрести себя заново и переродиться.

Популярная украинская певица представила первую песню за три года

ALLOISE представила новый сингл "KNIVES" (фото: пресс-служба певицы)

Похоже, творческое перерождение удалось на славу: новое звучание теперь может радовать многих ценителей украинской (и не только) современной музыки. Работа над треком происходила в американской студии Jam Sound вместе с музыкантом Олегом Аджикаевым, который известен как аранжировщик и студийный продюсер, а также по праву может быть назван одним из лучших гитаристов страны - именно этот факт, конечно же, во многом определяет стиль и звучание композиции.

Популярная украинская певица представила первую песню за три года

ALLOISE представила новый сингл "KNIVES" (фото: пресс-служба певицы)

"KNIVES" появилась после долгой паузы и поисков ALLOISE нужных соприкосновений в сотворчестве между музыкантами-единомышленниками. Певица рассказывает в композиции о тех трепетных переживаниях, которые трансформировали ее и позволили заново обрести себя как новую, зрелую личность. Ведь в этом, по ее мнению, и есть главный смысл творчества - алхимия души, превращение опыта и переживаний в золото чувств и настроений.

ALLOISE - KNIVES

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